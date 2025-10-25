  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
25 октября, 08:35
Рейтинг: +706
Посты: 1734

Саудовская Аравия анонсировала масштабный проект высокоскоростной железной дороги

Саудовская Аравия разрабатывает проект высокоскоростной железной дороги стоимостью семь миллиардов долларов, который свяжет Красное море с Персидским заливом. Это инициатива, направленная на соединение крупнейших городов Королевства и переосмысление будущего транспорта и торговли на Аравийском полуострове.

Сообщество
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
# транспорт
Саудовская Аравия анонсировала масштабный проект высокоскоростной железной дороги / © SAR
Саудовская Аравия анонсировала масштабный проект высокоскоростной железной дороги / © SAR

Амбициозный проект под названием «Сухопутный мост» (Land Bridge), который уже назвали «чудом пустыни», соединит Джидду на Красном море с Даммамом на Персидском заливе через Эр-Рияд, протянувшись почти на 1500 километров железнодорожной линии.

После завершения проекта время в пути между Эр-Риядом и Джиддой сократится с примерно 12 часов на машине до менее четырех часов на поезде.

Новый проект направлен на расширение железнодорожной сети страны с 5300 до более 8000 километров, что позволит Королевству стать ключевым логистическим и транспортным узлом как для стран Персидского залива, так и для более широких арабских регионов.

Саудовская железнодорожная компания (SAR) планирует построить сеть грузовых и пассажирских станций, которые свяжут порт короля Абдаллы с крупными промышленными городами, в частности, с Янбу. В рамках программы модернизации SAR заказала 15 новых поездов, способных развивать скорость до 200 километров в час.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
7 Комментариев
Al Hirh
Al Hirh
13 минут назад
-
0
+
Вполне адекватный проект ,который окупится и позволит развиваться городам на ЖД.дороге и появится новым промышленным городам.Решит проблему нехватки воды и ресурсов в оазисах за счёт скоростной и дешёвой доставки товаров по ЖД .Даст развитию промышленности и торговли в Саудовской Аравии,что позволит ей постепенно сойти с нефтяной иглы и стать более индустриальной и самостоятельной
Ответить
-
0
+
Артур Банга
Артур Банга
1 час назад
-
0
+
А лет через 100 когда нефть у саудитов закончится нефть и газ эта дорога зарастет песком...
Ответить
-
0
+
tt
tt
11 часов назад
-
-1
+
Смешное в том, что нормальные страны, после анонсов, воплощают в реальность. А вот россиюшка, умеет только в новости из будущего, сплошь : создадим, построим, запустим но потом! В будущем😂 а потом - ну не смогла я, не смогла!
Ответить
-
-1
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Окт
Бесплатно
Дает ли робот клятву Гиппократа? Этические проблемы внедрения ИИ в медицине
ВДНХ
Москва
Лекция
26 Окт
700
Аномалия или новая парадигма? Кто и как делает научные революции, и почему важно знать, как возникла нервная система
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
26 Окт
Бесплатно
Жизнь на орбите
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
26 Окт
600
Аксолотли
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
27 Окт
Бесплатно
Остров карликов и гигантов: тайны Хацега
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Окт
Бесплатно
Соцгород: инструкция по применению
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
28 Окт
900
Кошкообразные хищники: эволюция ловких охотников и не только
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
28 Окт
700
Как устроено чувство вкуса
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
28 Окт
600
Биохимия лишайников и применение человеком
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 17:39
ФизТех

Ученые создали инструмент, с помощью которого нейросети смогут эффективнее избегать нежелательных тем

Команда исследователей из Т-Технологий и МФТИ разработала метод, позволяющий построить детальную «карту» эволюции абстрактных понятий в глубине больших языковых моделей. Этот подход, основанный на «графах потоков признаков», не только открывает «черный ящик» ИИ, делая его работу прозрачной, но и дает в руки ученых мощный инструмент для точного управления поведением нейросетей, например, для подавления нежелательных тем в генерируемом тексте.

ФизТех
# алгоритмы
# большие языковые модели
# искусственный интеллект
# нейросети
# языковые модели
21 октября, 14:25
Юлия Трепалина

Выявлен минимальный порог счастья для поддержания здоровья и продления жизни

Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.

Психология
# благополучие
# здоровье
# здравоохранение
# счастье
# удовлетворенность жизнью
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
21 октября, 20:26
Игорь Байдов

Астрономы впервые застали далекое небесное тело за созданием новых колец

В далеких холодных просторах Солнечной системы, между орбитами Сатурна и Урана, разворачивается редкое космическое представление. Таинственный объект под названием Хирон меняет свой облик. Астрономы фиксируют уникальный процесс — активную эволюцию его колец. Ничего подобного в таком масштабе ученые не наблюдали ранее.

Астрономия
# астероиды
# кентавры
# кометы
# система колец
# хирон
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Череп человека и его близких родственников вырос быстрее, чем у гиббонов

    26 октября, 15:04

  2. Астрономы впервые составили карту «невидимого темного газа»

    26 октября, 14:08

  3. Физики исследовали ядро радия ускорителем из одной молекулы

    26 октября, 11:34

  4. Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

    25 октября, 10:40
Выбор редакции

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

18 октября, 10:18

Последние комментарии

Al Hirh
13 минут назад
Вполне адекватный проект ,который окупится и позволит развиваться городам на ЖД.дороге и появится новым промышленным городам.Решит проблему

Саудовская Аравия анонсировала масштабный проект высокоскоростной железной дороги

tt
30 минут назад
Артур, построенных в сссср. ) а для чего тебе этот факт? Что бы что?

Саудовская Аравия анонсировала масштабный проект высокоскоростной железной дороги

Иван Колупаев
36 минут назад
Артур, а кому это будет интересно через 100 лет?

Саудовская Аравия анонсировала масштабный проект высокоскоростной железной дороги

Артур Банга
1 час назад
tt, в России самая большая длина железных дорог.

Саудовская Аравия анонсировала масштабный проект высокоскоростной железной дороги

Артур Банга
1 час назад
А лет через 100 когда нефть у саудитов закончится нефть и газ эта дорога зарастет песком...

Саудовская Аравия анонсировала масштабный проект высокоскоростной железной дороги

Николай Соболев
2 часа назад
Александр, Не надо врать. В США поезда с такой скоростью есть https://en.wikipedia.org/wiki/High-speed_rail_in_the_United_States

Рейтинг: 10 самых быстрых поездов в мире

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, ну не совсем бюро 1440 работает и первые спутники показали неплохие результаты. Осталось сделать и запустить примерно 150 спутников в год.

Россия к Новому году запустит группировку низкоорбитальных спутников

Иван Колупаев
2 часа назад
Roman, это про "бюро 1440" и его 292 спутника которые возможно будут запущены к 2027 году, а в 2030 возможно будут расширены в два раза? 😏 Ну так главная

Россия к Новому году запустит группировку низкоорбитальных спутников

Иван Колупаев
2 часа назад
vladorus, трое уже толпа 🙂 ну а шесть - группировка. Правда чтоб догнать группировку Илона придется поднапрячься 🙄 Без массового производства хотя бы

Россия к Новому году запустит группировку низкоорбитальных спутников

Иван Колупаев
2 часа назад
Вот так попросишь нарисовать негра а она сразу про "расистский, сексуальный и оскорбительный контент" и фиг убедишь что ничего такого в виду и не

Ученые создали инструмент, с помощью которого нейросети смогут эффективнее избегать нежелательных тем

Dma Mich
3 часа назад
Европейский союз - это не страна

Топ-10 крупнейших стран-производителей молока в мире

Михаил Константинов
4 часа назад
Mikhail, Как и было сказано: все фанаты Березина из одного инкубатора. И все похожи друг на друга. Все начинают с того, что высокомерно пытаются тебя

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Jim Aesthers
4 часа назад
Вау, эти постапокалиптические селфи выглядят жутко! Как AetherSX2 BIOS оживляет старые миры PS2, только в этом случае, в мрачной и страшной версии.

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Mikhail Lukashev
4 часа назад
Михаил, тебе точно к врачу стоит сходить. Насчёт гуманитария - снова мимо.

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Михаил Невский
5 часов назад
Violet, причём тут Украина? Я вообще из России. У вас (да и не только) какой то комплекс всем говорить, что они с Украины? И почему не могу быть за ВИЭ, тем

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Andrew Griffin
6 часов назад
Ну про биолаборатории USAдников как бы не секрет, так что, кто знает? А про Звёздные Врата вообще стоит присмотреться, целый сериал (сначала фильм)

Топ самых абсурдных теорий заговора

Ann Vermilion
6 часов назад
Очень не компетентный эксперимент. Да ещё и не пришли ни к каким выводам. Зачем делали? Вообще такие эксперименты мне видятся в крупных питомниках,

Ветеринары оценили энергетический метаболизм собак при питании сухим кормом и сырым мясом

Василий Пупкин
6 часов назад
у меня инфа как открыть портал нз vk ka4ito

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Ann Vermilion
6 часов назад
Лучана, тоже испытываю такие же возмущения. Чистота эксперимента нулевая. Ну вы возьмите сухой рацион, который максимально приближен к

Ветеринары оценили энергетический метаболизм собак при питании сухим кормом и сырым мясом

Evgeny
6 часов назад
Фима, не обязательно левацкую. Сегодня не существует идеологий которые поддерживают свободу слова. Так что товарища майора встраивать будут все.

Ученые создали инструмент, с помощью которого нейросети смогут эффективнее избегать нежелательных тем

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно