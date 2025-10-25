Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Саудовская Аравия анонсировала масштабный проект высокоскоростной железной дороги

Саудовская Аравия разрабатывает проект высокоскоростной железной дороги стоимостью семь миллиардов долларов, который свяжет Красное море с Персидским заливом. Это инициатива, направленная на соединение крупнейших городов Королевства и переосмысление будущего транспорта и торговли на Аравийском полуострове.

Саудовская Аравия анонсировала масштабный проект высокоскоростной железной дороги / © SAR

Амбициозный проект под названием «Сухопутный мост» (Land Bridge), который уже назвали «чудом пустыни», соединит Джидду на Красном море с Даммамом на Персидском заливе через Эр-Рияд, протянувшись почти на 1500 километров железнодорожной линии.

После завершения проекта время в пути между Эр-Риядом и Джиддой сократится с примерно 12 часов на машине до менее четырех часов на поезде.

Новый проект направлен на расширение железнодорожной сети страны с 5300 до более 8000 километров, что позволит Королевству стать ключевым логистическим и транспортным узлом как для стран Персидского залива, так и для более широких арабских регионов.

Саудовская железнодорожная компания (SAR) планирует построить сеть грузовых и пассажирских станций, которые свяжут порт короля Абдаллы с крупными промышленными городами, в частности, с Янбу. В рамках программы модернизации SAR заказала 15 новых поездов, способных развивать скорость до 200 километров в час.