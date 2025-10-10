Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Американка с помощью ChatGPT выиграла суд, который до этого проиграл адвокат

Жители США все чаще стали использовать инструменты искусственного интеллект вместо адвокатов. Такой способ защиты иногда помогает выиграть дела в суде.

Линн Уайт, которая выиграла дело в суде с помощью ChatGPT / © NBC News, Alyson Aliano

Как отмечает NBC News, в последние годы увеличилось число американцев, предпочитающих генеративные модели адвокатам. Представители компаний, занимающихся искусственным интеллектом, отговаривают клиентов от использования своих услуг в юридических целях. Однако, когда люди задают чат-ботам юридические вопросы, те отвечают без каких-либо предупреждений.

Потеряв жилье, жительница Калифорнии Линн Уайт обратилась в суд, но проиграла. Она просрочила арендную плату, и ее выселили, хотя во время ковида допускалась 12-месячная отсрочка платежей.

Уайт посоветовалась с ChatGPT. С его помощью она подготовила апелляционную жалобу. Чат-бот помог ей найти потенциальные ошибки в процессуальных решениях судьи, наметить возможные варианты действий, изучить применимое законодательство и составить ответы в суд. Уайт смогла отменить свое уведомление о выселении и избежать штрафов на сумму около 55 тысяч долларов, а также просроченной арендной платы на сумму более 18 тысяч долларов.

Издание отмечает, что люди все чаще отказываются от адвокатов в пользу чат-ботов, но результат не всегда бывает однозначным. Некоторые пользователи с помощью инструментов искусственного интеллекта начинают лучше ориентироваться в судебных процедурах и понимать юридическую терминологию. Однако другие столкнулись с высокими штрафами, подав судебные документы с неточной или отсутствующей информацией. Ряд людей, столкнувшись с ошибками инструментов, все равно продолжают обращаться к ним по юридическим вопросам, но теперь проверяют ответы сразу в нескольких чат-ботах.