Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Американка с помощью ChatGPT выиграла суд, который до этого проиграл адвокат
Жители США все чаще стали использовать инструменты искусственного интеллект вместо адвокатов. Такой способ защиты иногда помогает выиграть дела в суде.
Как отмечает NBC News, в последние годы увеличилось число американцев, предпочитающих генеративные модели адвокатам. Представители компаний, занимающихся искусственным интеллектом, отговаривают клиентов от использования своих услуг в юридических целях. Однако, когда люди задают чат-ботам юридические вопросы, те отвечают без каких-либо предупреждений.
Потеряв жилье, жительница Калифорнии Линн Уайт обратилась в суд, но проиграла. Она просрочила арендную плату, и ее выселили, хотя во время ковида допускалась 12-месячная отсрочка платежей.
Уайт посоветовалась с ChatGPT. С его помощью она подготовила апелляционную жалобу. Чат-бот помог ей найти потенциальные ошибки в процессуальных решениях судьи, наметить возможные варианты действий, изучить применимое законодательство и составить ответы в суд. Уайт смогла отменить свое уведомление о выселении и избежать штрафов на сумму около 55 тысяч долларов, а также просроченной арендной платы на сумму более 18 тысяч долларов.
Издание отмечает, что люди все чаще отказываются от адвокатов в пользу чат-ботов, но результат не всегда бывает однозначным. Некоторые пользователи с помощью инструментов искусственного интеллекта начинают лучше ориентироваться в судебных процедурах и понимать юридическую терминологию. Однако другие столкнулись с высокими штрафами, подав судебные документы с неточной или отсутствующей информацией. Ряд людей, столкнувшись с ошибками инструментов, все равно продолжают обращаться к ним по юридическим вопросам, но теперь проверяют ответы сразу в нескольких чат-ботах.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
Новое крупное исследование, участниками которого стали почти 20 тысяч человек, подтвердило связь между синдромом беспокойных ног и развитием в дальнейшем болезни Паркинсона — распространенного нейродегенеративного заболевания, от которого страдают миллионы людей по всему миру.
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Илон Маск доказал неправоту Билла Гейтса: электрофура Semi «победила» законы физики
Разрезать на расстоянии: как работают современные лазерные технологии
История печатных плат: от Эйслера до наших дней
Генетическое редактирование: сможем ли мы создавать идеальных людей? Интервью с Денисом Ребриковым
Научная нефантастика: как заработать триллионы на бесхозных астероидах
Сколько миллионов жителей России получат «слабую» вакцину и кто в этом виноват?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии