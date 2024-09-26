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17 минут назад
НИУ ВШЭ
11

В НИУ ВШЭ рассказали о будущем искусственного интеллекта в судопроизводстве

4.4

Современные технологии меняют не только нашу повседневную жизнь, но и такие консервативные сферы, как судебная система. Сотрудники кафедры конституционного и административного права НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Ирина Михеева и Олег Шерстобоев проанализировали возможности и вызовы, связанные с внедрением ИИ в судебный процесс.

НИУ ВШЭ
# ИИ
# искусственный интеллект
# судопроизводство
# суды
# судья
В НИУ ВШЭ рассказали о будущем искусственного интеллекта в судопроизводстве / © Lybil BER

Исследование опубликовано в журнале «Вестник Российского университета дружбы народов». Искусственный интеллект уже активно используется в судебной практике ряда зарубежных стран, таких как США, Великобритания и Китай. Наиболее резонансным судебным делом с использованием ИИ стал случай, когда в 2012 году судья Эндрю Пек в США впервые разрешил использовать ИИ для анализа доказательств. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию, разделив юридическую общественность на две противоборствующие стороны.

Одни сомневались в объективности выбранных и сгенерированных ИИ данных, другие указывали на существенную экономию времени и ресурсов. В Великобритании аналогичный подход был поддержан судьей Полом Мэтьюзом в деле 2016 года Pyrrho Investments Ltd против MWB Property Ltd. Он подчеркнул, что использование ИИ оправданно при анализе миллионов документов, так как это минимизирует затраты и ускоряет процесс.

Авторы исследования также проанализировали опыт Китая, где функционируют цифровые суды, использующие ИИ для анализа, сбора и оценки доказательств. Там внедрение технологий ИИ позволило ускорить судебные процессы и повысить их эффективность, особенно в делах, связанных с интернет-правонарушениями. Однако с использованием ИИ в качестве инструмента роль судьи как человека, принимающего окончательное решение, сохраняется.

Пока в мировой практике внедрение ИИ в судебный процесс идет с оглядкой на возможные риски и последствия. В России тема ИИ в судебном процессе только набирает обороты, отмечают авторы. Российские судьи проявляют осторожность в отношении технологий ИИ при оценке доказательств. «Суды в России нередко рассматривают электронные документы так же, как и традиционные письменные доказательства, применяя к ним аналогичные правила и стандарты оценки. И искусственный интеллект сможет существенно упростить работу, особенно с электронными файлами и доказательствами», — отмечает Ирина Михеева, заведующая кафедрой конституционного и административного права НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде.

В 2020 году в России была утверждена Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий ИИ и робототехники до 2024 года, что, безусловно, сказалось и на модернизации судебного процесса. «Мы ожидаем, что с развитием технологий ИИ российские суды будут все чаще сталкиваться с предложениями использовать их для оценки огромных массивов данных», — говорит Олег Шерстобоев, доцент кафедры конституционного и административного права НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде.

Исследователи отмечают, что для полноценной интеграции ИИ в российскую судебную систему потребуется не только время, но и доверие со стороны юридического сообщества.

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НИУ ВШЭ
342 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
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НИУ ВШЭ
# ИИ
# искусственный интеллект
# судопроизводство
# суды
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