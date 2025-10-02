Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Фотографии, показывающие восстановление природы: объявлены победители Rewilding Europe Award 2025

Немецкое общество фотографов природы (GDT) объявило победителей премии Rewilding Europe Award 2025. Награда отмечает самые выразительные фотографии, запечатлевшие восстановление дикой природы и ландшафтов Европы, демонстрируя силу фотографии как средства рассказа о стойкости экосистем и успехах в охране природы.

Снимок финалиста конкурса: портрет бобра / © Marijn Heuts

Испанский фотограф Джон А. Хуарес (Jon A. Juárez) стал победителем Rewilding Europe Award 2025 за работу «Возвращение атлантического осетра». Его фотографии высоко оценили за художественное мастерство и силу повествования. Снимок, сделанный в Швеции во время первой за 120 лет реинтродукции (переселение диких животных определенного вида на территорию, где они ранее обитали) атлантического осетра, фиксирует исторический момент в европейской экологии.

Возвращение атлантического осетра / © Jon A. Juárez

Парк Văcărești в Румынии / © Zoltán Gergely Nagy

Второе место занял Золтан Гергелы Надь (Zoltán Gergely Nagy), снявший с высоты парк Văcărești в Румынии. Некогда заброшенная стройплощадка, превратилась в парк в центре Бухареста, дом для сотен видов и место отдыха горожан.

Снимок финалиста конкурса: волки, возвращающиеся в пострадавший от добычи угля ландшафт Германии / © Christian-D. Morawitz

Среди других отмеченных работ — волки, возвращающиеся в пострадавший от добычи угля ландшафт Германии (Christian-D. Morawitz), портрет бобра, формирующего свою среду обитания (Marijn Heuts), и крупный план короеда, показывающий стойкость лесных экосистем (Jonathan Fieber).

Снимок финалиста конкурса: короед / © Jonathan Fieber