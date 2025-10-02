Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Петербурге из зоопарка сбежала птица-носорога, ее разыскивают больше суток
В Петербурге из Ленинградского зоопарка сбежала птица калао по кличке Шанти. Работники зоопарка и волонтеры продолжают поиски птицы.
Как сообщает «Мойка 78», калао, также известный как «индийский носорог», улетел 30 сентября, когда его переводили из летнего вольера в зимний. Длина тела Шанти — около метра, размах крыльев достигает полутора метров. У нее большой, желтый клюв и черно-белое оперение.
Представители зоопарка рассказали, что Шанти благополучно пережила ночь. Очевидцы неоднократно замечали ее в городе, но поймать ее пока не получилось.
Пресс-секретарь Ленинградского зоопарка Анна Чугунова рассказала, что птицу пытались приманить ее любимыми лакомствами. Для Шанти оставили ее любимые фрукты, которые она заметила, но подлететь не решилась.
По словам сотрудников зоопарка, птица выросла в неволе, и она не сможет выжить в городе. Холодная погода и стресс могут навредить здоровью калао.
Работники зоопарка попросили очевидцев не ловить птицу голыми руками. Если получится к ней приблизиться, птицу нужно накрыть плотной тканью и позвонить в зоопарк.
