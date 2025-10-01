Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Паукоподобный строительный робот будет возводить по одному дому в день

Строительные роботы используются уже давно, помогая автоматизировать сложные задачи на стройплощадках. Но новый игрок в этой сфере — робот под названием Charlotte. Ему приписывают способность полностью автономно построить дом площадью 200 квадратных метров всего за сутки, работая примерно с такой же скоростью, как сотня каменщиков.

Робот-строитель Charlotte / © Earthbuilt Technology

Charlotte — результат сотрудничества австралийского стартапа Crest Robotics и компании Earthbuilt Technology, разработавшей экологичный строительный материал из местных ресурсов — смеси песка, стекла и измельченного кирпича.

Вместо выполнения отдельных задач, характерных для традиционного строительства — вроде вязки арматуры или сборки деревянных панелей, — Charlotte применяет экструзионную систему для послойной 3D-печати сжатым композитным материалом. Робот самостоятельно выкладывает конструкции, перемещаясь и поднимаясь на своих «паукообразных ногах». Весь процесс осуществляется одной машиной в едином цикле.

Робот-строитель Charlotte / © Earthbuilt Technology

Пока что Charlotte находится в стадии разработки, и до того момента, как он построит первое настоящее жилище, пройдет еще несколько лет. Однако уменьшенный прототип уже продемонстрировали на выставке.

Создатели Charlotte видят в машине не только решение для жилищного строительства через несколько лет, но и потенциальный инструмент для возведения лунных баз, необходимых для будущих исследований. Компактный и универсальный дизайн, вдохновленный бионикой, в сочетании с автономностью делает его особенно подходящим для работы на Луне.

© Earthbuilt Technology

Правда, текущая версия Charlotte пока позволяет создавать лишь относительно простые конструкции. Но главная ценность робота — в том, что он помогает решать проблему дефицита рабочей силы и задержек на стройках, которые серьезно затрудняют борьбу с нехваткой жилья во многих странах.