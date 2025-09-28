Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Грузовой корабль Dragon успешно выполнил корректировку орбиты МКС
Грузовой корабль Dragon C211 компании SpaceX успешно выполнил запланированную корректировку высоты орбиты «Международной космической станции».
Как сообщает NASA, двигатели Draco, расположенные в багажном отсеке аппарата, успешно отработали в течение пятнадцати минут. Это уже третьи за месяц работы по корректировке орбиты «Международной космической станции».
Корректировку высоты орбиты выполнили, чтобы подготовить станцию к предстоящей замене экипажа «Союза».
25 сентября Dragon не смог поднять орбиту. Маневр остановили примерно через 3,5 минуты из-за проблем с топливными баками.
3 сентября Dragon также проводил корректировку орбиты. Тогда маневр прошел успешно.
