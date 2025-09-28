  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
28 сентября, 09:26
Рейтинг: +69
Посты: 164

Грузовой корабль Dragon успешно выполнил корректировку орбиты МКС

Грузовой корабль Dragon C211 компании SpaceX успешно выполнил запланированную корректировку высоты орбиты «Международной космической станции».

Сообщество
# Dragon
# NASA
# SpaceX
# космос
# МКС
# орбита
Грузовой космический корабль SpaceX Dragon / © NASA
Грузовой космический корабль SpaceX Dragon / © NASA

Как сообщает NASA, двигатели Draco, расположенные в багажном отсеке аппарата, успешно отработали в течение пятнадцати минут. Это уже третьи за месяц работы по корректировке орбиты «Международной космической станции».

Корректировку высоты орбиты выполнили, чтобы подготовить станцию к предстоящей замене экипажа «Союза».

25 сентября Dragon не смог поднять орбиту. Маневр остановили примерно через 3,5 минуты из-за проблем с топливными баками.

3 сентября Dragon также проводил корректировку орбиты. Тогда маневр прошел успешно.

