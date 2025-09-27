  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
27 сентября, 10:26
Рейтинг: +68
Посты: 160

Грузовой корабль Dragon не смог выполнить корректировку орбиты МКС

Грузовой корабль Dragon C211 компании SpaceX не смог скорректировать орбиту «Международной космической станции».

# Dragon
# NASA
# SpaceX
# космос
# МКС
Грузовой космический корабль SpaceX Dragon запускает двигатели Draco / © NASA
Грузовой космический корабль SpaceX Dragon запускает двигатели Draco / © NASA

Как сообщает NASA, 25 сентября Dragon C211 с помощью двигателей Trunk Draco выполнял миссию по корректировке орбиты. Ожидалось, что двигатели проработают 19 минут 22 секунды. 

Маневр остановили спустя примерно 3,5 минуты в связи с «нештатным расходованием топлива». По неуказанной причине система стала использовать не те топливные баки, которые изначально планировалось задействовать. 

Ошибку заметил Центр управления полетами и вручную остановил операцию. Dragon C211 находится в «безопасном режиме». 

Корректировка орбиты кораблем Dragon, связь Космос-Земля / © NSF

Орбиту вновь попробуют скорректировать в ближайшее время. 3 сентября Dragon уже выполнял работы по корректировке орбиты. Тогда маневр был выполнен в полном объеме.

