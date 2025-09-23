Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Впервые на видео попало групповое спаривание акул

Исследователь из Университета Саншайн-Кост (University of the Sunshine Coast) заснял на камеру и задокументировал редкую сцену группового спаривания акул в дикой природе.

Процесс спаривания леопардовых акул / © University of the Sunshine Coast

В водах Новой Каледонии Хьюго Лассос (Hugo Lassauce) из Университета Саншайн-Кост обнаружил, что в процессе спаривание участвовали три особи леопардовых акул (Stegostoma tigrinum) — два самца и одна самка. Он описал открытие в Journal of Ethology.

Все три акулы имели длину около 2,3 метра. Вероятно, это первое в мире зарегистрированное и научно задокументированное наблюдение за двумя самцами индо-тихоокеанского вида, которые совокуплялись с самкой.

По словам Лассоса, он раньше видел, как самцы быстро плавали за самками, но никогда не мог застать процесс совокупления. Но в этот раз, исследуя скопление леопардовых акул, он заметил самку с двумя самцами, которые хватали ее грудные плавники на песке. Тогда Лассос попросил коллегу увести лодку подальше, чтобы не мешать, и стал наблюдать за акулами, почти неподвижно лежавшими на дне моря.

Он практически час прождал в воде, прежде чем они стали подниматься. Сам процесс совокупления закончился быстро: один самец действовал 63 секунды, другой — 47. Потеряв всю энергию, самцы лежали неподвижно на дне, а самка активно уплывала.

Международный союз охраны природы внес этих акул в список животных, которые находятся под угрозой исчезновения. Их изучали в основном в неволе, а информации об их естественном брачном поведении у исследователей мало.

Этот вид акул обитает в прибрежных водах Индо-Западной части Тихого океана — от восточного побережья Африки до островов Тихого океана, включая Австралию. Леопардовые акулы также известны как зебровые акулы. Их детеныши рождаются с полосками, которые постепенно превращаются в пятна.

По словам соавтора статьи, старшего научного сотрудника Университета Саншайн-Кост Кристин Даджен, открытие может помочь исследованиям по искусственному осеменению. Ученые нескольких стран сейчас работают над возвращением вида в естественную среду обитания. Также ученым важно узнать, сколько самцов вносят вклад в кластер икры, ежегодно откладываемый самками.