Впервые на видео попало групповое спаривание акул
Исследователь из Университета Саншайн-Кост (University of the Sunshine Coast) заснял на камеру и задокументировал редкую сцену группового спаривания акул в дикой природе.
В водах Новой Каледонии Хьюго Лассос (Hugo Lassauce) из Университета Саншайн-Кост обнаружил, что в процессе спаривание участвовали три особи леопардовых акул (Stegostoma tigrinum) — два самца и одна самка. Он описал открытие в Journal of Ethology.
Все три акулы имели длину около 2,3 метра. Вероятно, это первое в мире зарегистрированное и научно задокументированное наблюдение за двумя самцами индо-тихоокеанского вида, которые совокуплялись с самкой.
По словам Лассоса, он раньше видел, как самцы быстро плавали за самками, но никогда не мог застать процесс совокупления. Но в этот раз, исследуя скопление леопардовых акул, он заметил самку с двумя самцами, которые хватали ее грудные плавники на песке. Тогда Лассос попросил коллегу увести лодку подальше, чтобы не мешать, и стал наблюдать за акулами, почти неподвижно лежавшими на дне моря.
Он практически час прождал в воде, прежде чем они стали подниматься. Сам процесс совокупления закончился быстро: один самец действовал 63 секунды, другой — 47. Потеряв всю энергию, самцы лежали неподвижно на дне, а самка активно уплывала.
Международный союз охраны природы внес этих акул в список животных, которые находятся под угрозой исчезновения. Их изучали в основном в неволе, а информации об их естественном брачном поведении у исследователей мало.
Этот вид акул обитает в прибрежных водах Индо-Западной части Тихого океана — от восточного побережья Африки до островов Тихого океана, включая Австралию. Леопардовые акулы также известны как зебровые акулы. Их детеныши рождаются с полосками, которые постепенно превращаются в пятна.
По словам соавтора статьи, старшего научного сотрудника Университета Саншайн-Кост Кристин Даджен, открытие может помочь исследованиям по искусственному осеменению. Ученые нескольких стран сейчас работают над возвращением вида в естественную среду обитания. Также ученым важно узнать, сколько самцов вносят вклад в кластер икры, ежегодно откладываемый самками.
