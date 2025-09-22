  • Добавить в закладки
Андрей Привалов
Андрей Привалов
22 сентября, 10:38
Рейтинг: +14
Посты: 86

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Воздушные перевозки занимают ключевую роль в глобальной связности, обеспечивая торговлю, туризм и культурный обмен между континентами. 

Сообщество
# авиация
# аэропорты
# инфографика
# самолёты
# статистика
Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика / © Visualcapitalist
Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика / © Visualcapitalist

На инфографике, созданной на основании данных Всемирного справочника ЦРУ (The World Factbook), представлены страны по количеству аэропортов и аэродромов на 2025 год.

США лидируют с большим отрывом.Большая территория страны, разнообразие ландшафтов и история региональных авиаперевозок объясняют впечатляющее количество аэропортов (16 116). От небольших местных взлетно-посадочных полос до крупных международных узлов — их здесь в три раза больше, чем в Бразилии (5 297), занимающей второе место.

Интересная ситуация сложилась в Китае.Учитывая огромную численность населения и территорию страны, количество аэропортов (552) кажется довольно малым. Скорее всего, это связано с акцентом Китая на высокоскоростные железные дороги. По состоянию на 2024 год сеть Китая достигла 45 000 километров. Эти линии обслуживают множество региональных и междугородных маршрутов, которые в противном случае выполнялись бы короткими авиаперелётами. Также стоит учитывать, что население Китая сосредоточено в восточных провинциях, тогда как в США и Бразилии оно распределено более равномерно по территории.

В рейтинге Россия располагается на восьмой позиции с 905 аэропортами и аэродромами. За последние несколько лет в России появились новые воздушные гавани и новые терминалы в Тобольске, Новом Уренгое, Саратове, Улан-Удэ, Новосибирске и ряде других городов.

За месяц
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
22 сентября, 08:07
Адель Романова

Введенная Маском система коллективной борьбы с фейками оказалась эффективной

Недавнее исследование показало, что заметки системы community notes под сомнительными постами на платформе X (бывший Twitter) действительно снижают распространение дезинформации и помогают предотвращать введение множества людей в заблуждение.

Медиа
# дезинформация
# Илон Маск
# соцсети
# фейки
21 сентября, 10:01
Evgenia Vavilova

ЦЕРН сообщил о первых результатах высокоэнергетических столкновения легких ядер

Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.

Физика
# Alice
# CERN
# CMS
# LHCb-детектор
# БАК
# кварк-глюонная плазма
# кислород
# ЦЕРН
# ядерная физика
# ядро атома
