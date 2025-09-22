Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика / © Visualcapitalist

На инфографике, созданной на основании данных Всемирного справочника ЦРУ (The World Factbook), представлены страны по количеству аэропортов и аэродромов на 2025 год.

США лидируют с большим отрывом.Большая территория страны, разнообразие ландшафтов и история региональных авиаперевозок объясняют впечатляющее количество аэропортов (16 116). От небольших местных взлетно-посадочных полос до крупных международных узлов — их здесь в три раза больше, чем в Бразилии (5 297), занимающей второе место.

Интересная ситуация сложилась в Китае.Учитывая огромную численность населения и территорию страны, количество аэропортов (552) кажется довольно малым. Скорее всего, это связано с акцентом Китая на высокоскоростные железные дороги. По состоянию на 2024 год сеть Китая достигла 45 000 километров. Эти линии обслуживают множество региональных и междугородных маршрутов, которые в противном случае выполнялись бы короткими авиаперелётами. Также стоит учитывать, что население Китая сосредоточено в восточных провинциях, тогда как в США и Бразилии оно распределено более равномерно по территории.

В рейтинге Россия располагается на восьмой позиции с 905 аэропортами и аэродромами. За последние несколько лет в России появились новые воздушные гавани и новые терминалы в Тобольске, Новом Уренгое, Саратове, Улан-Удэ, Новосибирске и ряде других городов.