Олег Гончар
Олег Гончар
16 сентября, 13:41
Рейтинг: +692
Посты: 2116

Hermeus представила первый прототип второй версии сверхзвукового самолета Quarterhorse 

Американский стартап Hermeus показал собранный прототип второй версии сверхзвукового самолета Quarterhorse, получивший обозначение Mk 2.

# Hermeus
# Quarterhorse
# авиация
# США
# технологии
Hermeus представила первый прототип второй версии сверхзвукового самолета Quarterhorse / © Hermeus 
Hermeus представила первый прототип второй версии сверхзвукового самолета Quarterhorse / © Hermeus 

На опубликованных фотографиях прототип Quarterhorse Mk 2 демонстрирует заметный прогресс в разработке: планер уже установлен на шасси, а вскоре компания получит двигатель Pratt & Whitney F100, применяемый на истребителях F‑15 и F‑16.

Концепт Mk 2 / © Hermeus
Концепт Mk 2 / © Hermeus

Hermeus рассчитывает выполнить первый полет Mk 2 до конца года.

В отличие от Mk 1, который впервые поднялся в воздух в мае 2025 года и служил для проверки расчетных моделей, новый Mk 2 станет первым серийным аппаратом, способным к сверхзвуковому полету. Он оснащен дельтавидным крылом и регулируемым носовым воздухозаборником. Главная инновация — система предохлаждения воздуха на входе, позволяющая турбореактивному двигателю работать эффективно на высоких скоростях.

Эта стадия разработки считается ключевой перед переходом к гиперзвуковым технологиям, которые будут испытываться на следующем прототипе — Mk 3 с комбинированной силовой установкой Chimera. Mk 2 станет основой для отработки системы предохлаждения, необходимой для будущей интеграции прямоточного TBCC‑двигателя (Turbine-Based Combined Cycle, комбинированный цикл на основе турбины).

15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
15 сентября, 11:30
РНФ

Десятилетиями используемые константы Гаммета оказались ошибочны

Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.

РНФ
# константа
# лекарства
# молекулы
# химическая формула
# химия
15 сентября, 15:23
Адель Романова

Ученые рассчитали, как правильно сбить опасный астероид

Как выяснилось, удар по летящему к Земле крупному небесному телу еще не гарантирует предотвращения катастрофы даже в случае его успешного отклонения. Есть множество вариантов, при которых астероид или комета может снова выйти на траекторию столкновения с нашей планетой.

Астрономия
# DART
# астероиды
# космос
# планетарная защита
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
