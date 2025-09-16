Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Hermeus представила первый прототип второй версии сверхзвукового самолета Quarterhorse

Hermeus представила первый прототип второй версии сверхзвукового самолета Quarterhorse / © Hermeus

На опубликованных фотографиях прототип Quarterhorse Mk 2 демонстрирует заметный прогресс в разработке: планер уже установлен на шасси, а вскоре компания получит двигатель Pratt & Whitney F100, применяемый на истребителях F‑15 и F‑16.

Концепт Mk 2 / © Hermeus

Hermeus рассчитывает выполнить первый полет Mk 2 до конца года.

В отличие от Mk 1, который впервые поднялся в воздух в мае 2025 года и служил для проверки расчетных моделей, новый Mk 2 станет первым серийным аппаратом, способным к сверхзвуковому полету. Он оснащен дельтавидным крылом и регулируемым носовым воздухозаборником. Главная инновация — система предохлаждения воздуха на входе, позволяющая турбореактивному двигателю работать эффективно на высоких скоростях.

Эта стадия разработки считается ключевой перед переходом к гиперзвуковым технологиям, которые будут испытываться на следующем прототипе — Mk 3 с комбинированной силовой установкой Chimera. Mk 2 станет основой для отработки системы предохлаждения, необходимой для будущей интеграции прямоточного TBCC‑двигателя (Turbine-Based Combined Cycle, комбинированный цикл на основе турбины).