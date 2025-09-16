Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Hermeus представила первый прототип второй версии сверхзвукового самолета Quarterhorse
Американский стартап Hermeus показал собранный прототип второй версии сверхзвукового самолета Quarterhorse, получивший обозначение Mk 2.
На опубликованных фотографиях прототип Quarterhorse Mk 2 демонстрирует заметный прогресс в разработке: планер уже установлен на шасси, а вскоре компания получит двигатель Pratt & Whitney F100, применяемый на истребителях F‑15 и F‑16.
Hermeus рассчитывает выполнить первый полет Mk 2 до конца года.
В отличие от Mk 1, который впервые поднялся в воздух в мае 2025 года и служил для проверки расчетных моделей, новый Mk 2 станет первым серийным аппаратом, способным к сверхзвуковому полету. Он оснащен дельтавидным крылом и регулируемым носовым воздухозаборником. Главная инновация — система предохлаждения воздуха на входе, позволяющая турбореактивному двигателю работать эффективно на высоких скоростях.
Эта стадия разработки считается ключевой перед переходом к гиперзвуковым технологиям, которые будут испытываться на следующем прототипе — Mk 3 с комбинированной силовой установкой Chimera. Mk 2 станет основой для отработки системы предохлаждения, необходимой для будущей интеграции прямоточного TBCC‑двигателя (Turbine-Based Combined Cycle, комбинированный цикл на основе турбины).
