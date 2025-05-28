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Прототип гиперзвукового самолета Quarterhorse выполнил первый полет

Беспилотный прототип гиперзвукового бизнес-джета Quarterhorse Mk 1 / © Hermeus

Тестирование Mk 1 было направлено на проверку различных систем, включая двигательную установку, топливные системы, гидравлику, электропитание, терморегулирование, авионику, программное обеспечение для полета, телеметрию, систему аварийного завершения полета и управление.

Беспилотный прототип гиперзвукового бизнес-джета Quarterhorse Mk 1 / © Hermeus

Первый полет стал лишь маленькой ступенькой к важнейшей цели Hermeus — созданию гиперзвукового бизнес-джета Quarterhorse, вместимость которого составит от девяти до девятнадцати пассажиров. Он сможет долететь из Нью-Йорка до Лондона за 90 минут. Современным самолетам для этого требуется семь-восемь часов.

За Mk 1 последует Quarterhorse Mk 2, предназначенный для достижения сверхзвуковой скорости. В настоящее время Mk 2, который будет примерно такого же размера, как F-16, находится в производстве в штаб-квартире Hermeus в Атланте. Представители компании заявили, что прототип Mk 2 поднимется в воздух до конца текущего года.