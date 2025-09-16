Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»
Компания New Murabba Development Company (NMDC) планирует разместить крупнейший в истории заказ на строительную сталь стоимостью один миллиард долларов. Эти материалы понадобятся для возведения самого массивного здания в мире — «Мукааб» (The Mukaab).
«Мукааб», что в переводе с арабского означает «куб», задуман как смелый архитектурный символ столицы Саудовской Аравии. Здание с высотой, длиной и шириной 400 метров станет одной из крупнейших искусственных конструкций на Земле.
Внутри сооружения разместятся жилые помещения, гостиницы и различные развлекательные объекты.
«Мукааб» — это не просто здание, а часть концепта New Murabba, направленного на создание современного, динамичного и комфортного городского центра в северо-западной части Эр-Рияда. Комплекс также будет включать стадион New Murabba для Чемпионата мира по футболу 2034 года, а также жилые, торговые и гостиничные районы.
Сейчас проект выходит на ключевой этап — возведение структурного каркаса, а крупнейший заказ на сталь станет важнейшим шагом для соблюдения графика строительства.
Ученые Сеченовского университета совместно с коллегами из других исследовательских центров раскрыли специфические патологические изменения при остеонекрозе головки бедренной кости (ОНГБ), развивающемся после перенесенного Covid-19. Исследование показало, что за этим тяжелым заболеванием стоит массивное накопление тучных клеток в зонах выраженного фиброза и тромбоза сосудов.
Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Ученые «Росатома» впервые в мире создали технологию, позволяющую извлекать сразу несколько платиновых металлов из растворов, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива: рутений, радий и палладий. Ранее такой технологии не существовало.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
