Корь убила ребенка спустя годы после заражения
В округе Лос-Анджелес (США) умер от редкого осложнения ребенок школьного возраста, который в младенчестве болел корью. Он заболел корью до того, как получил право на вакцинацию от кори. Первую вакцину рекомендуется вводить в возрасте от 12 месяцев до 15 месяцев, вторую дозу — в возрасте от 4 до 6 лет.
Как сообщает Окружное управление здравоохранения Лос-Анджелеса, ребенок выздоровел от инфекции, но у него развилось состояние, называемое подострым склерозирующим паненецефалитом. От него страдает примерно 1 из 10 000 непривитых людей, которые заболевают корью в целом. Среди тех, кто заражается в младенчестве, это показатель доходит до 1 из 600.
Подострый склерозирующий панэнцефалит — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы, которое вызывает вирус кори. Осложнение развивается спустя годы после заражения корью. Оно может привести к изменениям личности или поведения, проблемам с речевыми и двигательными функциями, эпилепсии с последующим вегетативным состоянием. Лекарств от подострого склерозирующего панэнцефалита нет. Его летальность оценивается примерно в 95% случаев.
В 2025 году в Соединенных Штатах было зарегистрировано 1454 случая кори — это максимум с тех пор, как болезнь объявили ликвидированной в 2000 году. Как отметил сотрудник управления здравоохранения, доктор Мунту Дэвис, этот случай со смертью ребенка — болезненное напоминание, насколько опасной может быть корь, особенно для наиболее уязвимых членов сообщества.
Специалисты рекомендуют вакцинировать не менее 95% населения, чтобы предотвратить распространение болезни. Однако показатели иммунизации в США снижаются. В управлении напомнили, что вакцинируясь, люди не только защищают себя, но и помогают защитить уязвимые группы населения, включая младенцев, беременных и людей с ослабленной иммунной системой.
Ученые «Росатома» впервые в мире создали технологию, позволяющую извлекать сразу несколько платиновых металлов из растворов, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива: рутений, радий и палладий. Ранее такой технологии не существовало.
По данным на июль 2025 года, в России зафиксирован один из самых высоких показателей распространенности мигрени — 20,8%, число таких пациентов приближается к 30 миллионам человек. Ученые Пермского Политеха объяснили, из-за чего наступает мигрень, и кто ей наиболее подвержен, чем она отличается от обычной головной боли и что такое «мигрень выходного дня», а также сколько приступов в месяц считаются нормой и как гимнастика для глаз, и диета помогут их предотвратить.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Компания, контролирующая основную часть спутников и подавляющее большинство космических полетов человечества, неожиданно потратила 17 миллиардов долларов на выкуп частот, которые и так могли попасть ей в руки через несколько месяцев. Смысл этого шага не столько в том, чтобы облегчить себе экспансию, а больше в том, чтобы лишить других игроков возможности полноценной конкуренции.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
