Корь убила ребенка спустя годы после заражения

В округе Лос-Анджелес (США) умер от редкого осложнения ребенок школьного возраста, который в младенчестве болел корью. Он заболел корью до того, как получил право на вакцинацию от кори. Первую вакцину рекомендуется вводить в возрасте от 12 месяцев до 15 месяцев, вторую дозу — в возрасте от 4 до 6 лет.

Вирус кори под электронным микроскопом / © Cynthia S. Goldsmith, CDC

Как сообщает Окружное управление здравоохранения Лос-Анджелеса, ребенок выздоровел от инфекции, но у него развилось состояние, называемое подострым склерозирующим паненецефалитом. От него страдает примерно 1 из 10 000 непривитых людей, которые заболевают корью в целом. Среди тех, кто заражается в младенчестве, это показатель доходит до 1 из 600.

Подострый склерозирующий панэнцефалит — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы, которое вызывает вирус кори. Осложнение развивается спустя годы после заражения корью. Оно может привести к изменениям личности или поведения, проблемам с речевыми и двигательными функциями, эпилепсии с последующим вегетативным состоянием. Лекарств от подострого склерозирующего панэнцефалита нет. Его летальность оценивается примерно в 95% случаев.

В 2025 году в Соединенных Штатах было зарегистрировано 1454 случая кори — это максимум с тех пор, как болезнь объявили ликвидированной в 2000 году. Как отметил сотрудник управления здравоохранения, доктор Мунту Дэвис, этот случай со смертью ребенка — болезненное напоминание, насколько опасной может быть корь, особенно для наиболее уязвимых членов сообщества.

Специалисты рекомендуют вакцинировать не менее 95% населения, чтобы предотвратить распространение болезни. Однако показатели иммунизации в США снижаются. В управлении напомнили, что вакцинируясь, люди не только защищают себя, но и помогают защитить уязвимые группы населения, включая младенцев, беременных и людей с ослабленной иммунной системой.