Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученый заявил, что рост числа наблюдений НЛО подтвердит искусственное происхождение нового межзвездного объекта
С тех пор как в этом году астрономы зафиксировали третий межзвездный объект, получивший название 3I/ATLAS, известный астрофизик из Гарварда Ави Леб не перестает выдвигать новые доводы в пользу предположения о том, что межзвездная комета 3I/ATLAS — «артефакт», отправленный разумной инопланетной расой.
Несмотря на то что многие астрономы считают 3I/ATLAS кометой, наблюдения телескопа Gemini South подтвердили, что ее хвост становится длиннее по мере приближения к Солнцу. Леб пока не уверен, что 3I/ATLAS — просто космический камень и лед.
Ранее астрофизик призвал NASA использовать космические аппараты Mars Reconnaissance Orbiter и Juno для наблюдения за объектом, а недавно заявил в подкасте «The Sol Foundation», что 3I/ATLAS может выпустить мини-зонды, которые прибудут к Земле и покажутся местным наблюдателям неопознанными воздушными явлениями (НВЯ). Ученый использовал термин, применяемый правительством США для обозначения НЛО.
Исследователь считает, что следует внимательно следить за 3I/ATLAS, так как по его расчетам зонд-предшественник, который без сомнения выпустит межзвездный объект, можно будет зафиксировать у Марса 3 октября 2025 года или в течение недели, предшествующей этому числу.
Кроме того, увеличение роста наблюдений НЛО по мере приближения 3I/ATLAS к Солнцу может подтвердить искусственное происхождение межзвездного объекта, который, по мнению Леба, будет выпускать зонды, чтобы исследовать нашу планетарную систему.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Долгое время исследователи полагали, что шерстью, переливающейся на свету всеми цветами радуги, обладает только одно млекопитающее. Однако авторы нового исследования выяснили, что это не так. Такого рода шерсть встречается как минимум у 10 групп млекопитающих.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Топ самых абсурдных образцов военной техники
Сланцевая революция
«Опасность венерианского варианта при продолжении антропогенного потепления увеличивается». Интервью с Игорем Моховым
Мифы о радиации
Земля имела атмосферу Марса — и поэтому не станет Венерой
Starship проделал на Земле при старте громадную дыру. Почему это может отменить создание баз на Луне и Марсе?
Последняя болезнь. Вирус зомбизма человека: краткое введение
Странная шестерка: легенды научного шарлатанства
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии