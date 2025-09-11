Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ученый заявил, что рост числа наблюдений НЛО подтвердит искусственное происхождение нового межзвездного объекта

С тех пор как в этом году астрономы зафиксировали третий межзвездный объект, получивший название 3I/ATLAS, известный астрофизик из Гарварда Ави Леб не перестает выдвигать новые доводы в пользу предположения о том, что межзвездная комета 3I/ATLAS — «артефакт», отправленный разумной инопланетной расой.

Художественное изображение межзвездной кометы / © BBC

Несмотря на то что многие астрономы считают 3I/ATLAS кометой, наблюдения телескопа Gemini South подтвердили, что ее хвост становится длиннее по мере приближения к Солнцу. Леб пока не уверен, что 3I/ATLAS — просто космический камень и лед.

Ранее астрофизик призвал NASA использовать космические аппараты Mars Reconnaissance Orbiter и Juno для наблюдения за объектом, а недавно заявил в подкасте «The Sol Foundation», что 3I/ATLAS может выпустить мини-зонды, которые прибудут к Земле и покажутся местным наблюдателям неопознанными воздушными явлениями (НВЯ). Ученый использовал термин, применяемый правительством США для обозначения НЛО.

© The Sol Foundation

Исследователь считает, что следует внимательно следить за 3I/ATLAS, так как по его расчетам зонд-предшественник, который без сомнения выпустит межзвездный объект, можно будет зафиксировать у Марса 3 октября 2025 года или в течение недели, предшествующей этому числу.

Кроме того, увеличение роста наблюдений НЛО по мере приближения 3I/ATLAS к Солнцу может подтвердить искусственное происхождение межзвездного объекта, который, по мнению Леба, будет выпускать зонды, чтобы исследовать нашу планетарную систему.