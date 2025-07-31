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Космический аппарат NASA сможет перехватить новый межзвездный объект, заявил ученый
В начале июля этого года астрономы открыли третий межзвездный объект, комету 3I/ATLAS. Гарвардский астроном Ави Леб поспешил выдвинуть заманчивую (хотя и по общему признанию неправдоподобную) гипотезу о том, что объект, получивший название 3I/ATLAS, может быть инопланетным зондом, отправленным в Солнечную систему представителями разумной цивилизации.
Теперь, в духе фильма Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея» (1968), Леб предложил способ, с помощью которого люди могли бы изучить 3I/ATLAS и проверить его идею. В новой статье исследователь заявил, что космический аппарат NASA «Юнона» (Juno), который уже много лет изучает Юпитер и его спутники, может оказаться на опасно близком расстоянии от 3I/ATLAS 14 марта 2026 года.
Согласно подсчетам Леба, если инженеры NASA в сентябре 2025 года запустят двигатели «Юноны» и зонд разовьет скорость более 2,5 километра в секунду, он сможет пересечь траекторию межзвездного объекта 3I/ATLAS в момент его наибольшего сближения с Юпитером. Такой маневр дал бы возможность использовать весь арсенал научных инструментов «Юноны» для исследования природы 3I/ATLAS с близкого расстояния.
Пока неясно, хватит ли у зонда NASA, который вот уже 14 лет работает в космосе, топлива, чтобы осуществить такую операцию. Кроме того, маловероятно, что NASA сочтет предложение Леба достаточно убедительным, чтобы запустить двигатели «Юноны» для перехвата. Тем не менее, это крайне редкая возможность увидеть межзвездного гостя вблизи.
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Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
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