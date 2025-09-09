Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Пилот вертолета с Аляски показала дыры в тающих ледниках
На Аляске пилот вертолета засняла на видео глубокие дыры внутри ледников. Это мулены, через которые стекает талая вода.
Пилот Ли Коутс регулярно проводит экскурсии на вертолете и выкладывает виды Аляски с высоты полета. На ее видео регулярно попадают мулены, похожие на инопланетные колодцы.
Летом под воздействием высоких температур на поверхности ледников появляются озера и ручьи. Потоки талой воды находят расщелину или другое слабое место во льду и начинают прорываться сквозь лед. Когда вода движется вниз, ее бурное течение и тепло создают вертикальную шахту шириной до 10 метров.
Глубина муленов варьируется от 10 до 40 метров, но иногда они доходят до основания ледника, достигая в глубину сотен метров.
Мулены важны для дренажной системы ледников. Вода может ускорять движение ледника, повышая давление у его основания. Если воды оказывается слишком много, а гидрологическая система не справляется с ее отводом, ледники начинают скользить быстрее. Развитые системы дренажа, в том числе благодаря муленам, помогают талой воде уходить по туннелям в основание ледника. В этом случае давление остается ограниченным, и движение ледников не ускоряется. Способность муленов как ускорять, так и замедлять движение ледников, делает их важным объектом для исследований.
