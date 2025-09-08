Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: в каких странах люди доверяют беспилотным автомобилям

Беспилотные автомобили часто рекламируются как будущее мобильности, но насколько им доверяет общественность?

Рейтинг: в каких странах люди доверяют беспилотным автомобилям / © Visualcapitalist

Новая визуализация, основанная на данных исследования «Глобальное общественное мнение об искусственном интеллекте» (GPO-AI), отражает уровни доверия в 21 стране, показывая значительные различия в восприятии автономного вождения.

В ходе опроса респондентов из стран с развивающейся и развитой экономикой спрашивали, насколько они доверяют беспилотным автомобилям — от «очень доверяю» до «совсем не доверяю».

Наибольший уровень доверия автономному вождению продемонстрировали жители таких стран, как Индия, Пакистан, Бразилия и Китай. В Индии более 50% респондентов заявили, что доверяют этой технологии в большой степени. Аналогично, 60% респондентов в Китае выразили значительное доверие. Этот оптимизм может быть следствием быстрых инноваций и сокращения числа устаревших систем в сфере мобильности. Например, Китай доминирует на рынке роботакси: восемь компаний в настоящее время предоставляют услуги населению.

Напротив, в странах с развитой экономикой наблюдается высокий уровень недоверия. В США 51% респондентов заявили, что вообще не доверяют беспилотным автомобилям. Аналогичный уровень скептицизма отмечен в Великобритании (52%) и Австралии (49%).