  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
5 сентября, 14:02
Рейтинг: +38
Посты: 82

Популярные сервисы в России будут работать при временном отключении интернете

В России разработали техническое решение, позволяющее не блокировать определенные сервисы и сайты во время отключения мобильного интернета. Среди разрешенных платформ — маркетплейсы и сайт российского президента.

Сообщество
# интернет
# Россия
Девушка с телефоном / © Getty Images / fizkes
Девушка с телефоном / © Getty Images / fizkes

Техническое решение совместно разработали операторы связи и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Во время отключения мобильного интернета россияне смогут пользоваться «наиболее востребованными и социально значимыми» сервисами и сайтами. 

Как сообщает Минцифры, операторы в пилотном режиме уже поддерживают доступ к этим ресурсам. Перечень доступных платформ сформировали на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. 

В список попали: социальные сети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. Пользователи смогут зайти на Госуслуги, платформу для дистанционного голосования, а также на сайты президента и правительства. Министерство обещает, что число разрешенных сайтов будет увеличиваться. 

По заверениям ведомства, такая мера уменьшит неудобства, вызванные отключениями мобильного интернета.

В России отключения мобильного интернета стали регулярным явлением с мая 2025 года. Впервые российские пользователи столкнулись с массовыми ограничениями 7 мая. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Сен
700
Суперорганизмы: как живут сверхсоциальные виды, как возникла многоклеточность и причем тут рак?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Сиденья автомобилей и системы повышения комфорта в салоне автомобиля
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Сен
2000
Детство в палеолите
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
1500
Когда витамины убивают
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Затмения: чудо небесной механики
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Сен
600
Восход красной Луны или почему зимой холодно, а летом Солнце высоко?
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
07 Сен
Бесплатно
Крылатые легенды
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Сен
Бесплатно
Наблюдение полного лунного затмения
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
08 Сен
Бесплатно
Малюта Скуратов: палач опричнины
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 сентября, 13:59
Андрей П.

Рядом с Камчаткой нашли самую глубоководную экосистему хемосинтетической жизни

Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.

Биология
# батискаф
# беспозвоночные
# глубина
# глубоководные животные
# субдукция
# фауна
3 сентября, 14:59
ФизТех

Новая теория раскрыла связь квантовых флуктуаций и судьбы Вселенной

Физики-теоретики из МФТИ, НИЦ «Курчатовский институт» и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН разработали новый математический аппарат для описания поведения квантовых полей в космологических масштабах. Их работа не только проясняет, как тонкие квантовые эффекты влияют на эволюцию Вселенной, но и предсказывает, как эти эффекты определят конечную судьбу самого пространства-времени. Этот подход позволяет разрешить давние противоречия в теории и открывает путь к пониманию таких фундаментальных загадок, как природа темной энергии и стабильность вакуума.

ФизТех
# вакуум
# вселенная
# квант пространства
# пространство-время
5 сентября, 08:02
Юлия Трепалина

Любовь не на словах, а на деле оказалась важнее для женщин, но не для мужчин

Распространенный стереотип гласит, что «женщины любят ушами». Однако проведенное в Китае исследование показало, что представительницы прекрасного пола больше, чем мужчины, ценят осязаемые проявления любви и заботы — к примеру, в виде помощи по дому, а не просто вербальные заверения в нежных чувствах.

Психология
# выбор партнера
# любовь
# мужчины и женщины
# романтические отношения
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
2 сентября, 08:20
Александр Березин

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.

Медицина
# здоровье
# инфаркт миокарда
# лекарства
# медицина
1 сентября, 09:25
ТПУ

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.

ТПУ
# вода
# горение
# керосин
# топливо
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Микрогравитация ускорила старение стволовых клеток

    5 сентября, 14:05

  2. «Оземпик» ослабил тягу к кокаину

    5 сентября, 13:14

  3. Новая архитектура поможет работать миллиардам устройств без сбоев

    5 сентября, 13:08

  4. Влияние выбросов алюминия впервые изучили в отношении детей

    5 сентября, 11:59
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Jack Davidson
5 минут назад
Меряются членами.

Небоскреб в Саудовской Аравии, претендующий на звание самого высокого здания мира, продемонстрировал стабильный рост

Иван Колупаев
27 минут назад
Михаил, хотя рассказы про соотношение потерь 1 к 10 это для совсем уж оптимистов. Что с той, что с другой стороны.

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Иван Колупаев
34 минуты назад
Йцукен, согласен было и такое. Любили работодатели платить минималку, а остальное давать в конверте. Но вот так чтоб вжух и скопить на квартиру

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Иван Колупаев
39 минут назад
Iqor, отмазки все это. Необходимость делать детей (чтоб содержали в старости) отпала, удовольствие можно получать и без зачатия, а традиция которые

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Иван Колупаев
44 минуты назад
Михаил, еще бы вы не делали по две ошибки в одном слове (причем дважды и одинаковых) так вообще бы сошли за эксперта обо всем.

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Григорий Зыков
56 минут назад
Мир на планете меняется, выживет самый стойкий, хитрый, рождаемость у которых большая, живут малыми потребности, трятят всё на детей..., потому, что

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Григорий Зыков
1 час назад
Lumen, Правильно мыслите, Люмен... В России думаешь по другому будет? Скоро, узбЭки, киргЫзы, казахи, китайцы, да-да, и китайцы уже чувствуют себя на

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Григорий Зыков
1 час назад
Nick, А чем ты, отличаешься от африканский макаки?... Вот именно ничем, такой же макак...

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Григорий Зыков
1 час назад
Kuramori, Ну ты дебил, да, такому дебил, точно нельзя доверять детей и уж залелывать их тем более нельзя.... Если бы так рассуждали все, кто собирается

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Михаил Невский
2 часа назад
Александр, Да я уже не помню что я писал это полгода назад или раньше. Зато вы полностью не компитенты в плане потерь. Ещё более не компитенты

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Nick Faust
2 часа назад
Чем беднее и тупее , тем больше рожают, нищие порождают таких же нищих, в развитых странах, люди понимают, что тяжело детей на ноги ставить, а макаки

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Антон Шилов
2 часа назад
Roman, 1) Нет, нельзя. В пределах однго поколения точно. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82348.msg5723292.html#msg5723292 (см. там графики зависимости времени полета от

Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты

Александр
2 часа назад
Бешеный, дети мешают потому что не являются помошникамм по хозяйству, а становятся якорем на 15 лет минимум, пока родители заняты заработком и

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Iqor
2 часа назад
Я бы может так не сказал что дети мешают,просто жизнь дорожает ,на всё нужны деньги,на жильё,образование и т.д. а зарабатывать их с каждым годом всё

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Александр
2 часа назад
Интересно все так за перспективы топят и эффективность труда что времени и денег на детей остается все у меньшей прослойки человечества. Давайте

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Vjaceslavs
3 часа назад
Сергей, а что есть только бизнес класс? Я к примеру в год проезжаю 10к и живу в малом городке. Себе купил пассат б8 а жене мазда 6 2018 и это ради комфорта,

Надежность и популярность: рейтинг ведущих автомобильных брендов

Борис Чернов
3 часа назад
В числе этих 4х участков учитывалось то отверстие,что просверлила американская астронавтка дрелью?😅

Российские космонавты загерметизировали четыре сквозные трещины на МКС

Elusive Joe
3 часа назад
Это вам не деньги на бордюрах отмывать...

Небоскреб в Саудовской Аравии, претендующий на звание самого высокого здания мира, продемонстрировал стабильный рост

vanpetr18
3 часа назад
Метан есть на Юпитере и Нептуне, почему никто его там не называет продуктом органики. Он просто есть и идёт с самых глубин мантии.

Рядом с Камчаткой нашли самую глубоководную экосистему хемосинтетической жизни

Андрей Пятачков
3 часа назад
Anton, Вопрос в формулировке. Из фразы Н.Г. следует, что если поле в силу некоей инвариантности, можно в любой точке обратить в ноль, то значит оно во

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно