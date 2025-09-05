Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Популярные сервисы в России будут работать при временном отключении интернете

В России разработали техническое решение, позволяющее не блокировать определенные сервисы и сайты во время отключения мобильного интернета. Среди разрешенных платформ — маркетплейсы и сайт российского президента.

Девушка с телефоном / © Getty Images / fizkes

Техническое решение совместно разработали операторы связи и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Во время отключения мобильного интернета россияне смогут пользоваться «наиболее востребованными и социально значимыми» сервисами и сайтами.

Как сообщает Минцифры, операторы в пилотном режиме уже поддерживают доступ к этим ресурсам. Перечень доступных платформ сформировали на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России.

В список попали: социальные сети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. Пользователи смогут зайти на Госуслуги, платформу для дистанционного голосования, а также на сайты президента и правительства. Министерство обещает, что число разрешенных сайтов будет увеличиваться.

По заверениям ведомства, такая мера уменьшит неудобства, вызванные отключениями мобильного интернета.

В России отключения мобильного интернета стали регулярным явлением с мая 2025 года. Впервые российские пользователи столкнулись с массовыми ограничениями 7 мая.