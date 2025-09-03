Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Китае представили проект новой космической стиральной машины

Для космонавтов, которые работают на станциях более нескольких недель, грязное белье всегда было серьезной проблемой. Из-за отсутствия стиральных машин и крайне ограниченного количества воды они носят одежду до максимального загрязнения, а затем выбрасывают.

Китайская космическая станция «Тяньгун» / © CNSA

Однако возможно, вскоре космонавты смогут наслаждаться роскошью чистой одежды в космосе благодаря проекту нового устройства, похожего на стиральную машину, которое разработали специалисты Китайского центра исследований и подготовки космонавтов.

Как сообщила газета South China Morning Post (SCMP), речь идет о модели устройства, которое использует всего 400 миллилитров воды за раз, чтобы постирать до 800 граммов одежды.

Принцип работы заключается в распылении на одежду тумана из мельчайших капелек и последующем выделении озона для дезинфекции. Горячий воздух сушит одежду и разрушает озон, а датчики и фильтры гарантируют отсутствие выброса вредных газов и капель. Моделирование показало, что уровень стерилизации составит 99,9%.

Исследователи спроектировали систему, которая прослужит не менее пяти лет, и в будущем планируют создать прототип и повысить ее эффективность для более длительных космических миссий. Новое устройство позволит космонавтам брать на орбиту на 60 % меньше одежды.