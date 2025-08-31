Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: страны, где находили окаменелости динозавров

Окаменелости динозавров находили на всех континентах. Описаны виды динозавров из 51 страны и Антарктиды. По тридцать и более видов были описаны в 12 странах: Аргентина, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Монголия, Южная Африка, Испания, Великобритания и США.

Страны, где находили окаменелости динозавров / © Scientific American, PowerfulCountries

Лидерами по количеству таких находок оказались Соединенные Штаты и Китай — более 320 видов в каждой стране. Они имеют разнообразную геологию, а также у них сохранились одни из самых полных геологических разрезов мезозоя.

Показанный на инфографике Велоцираптор (Velociraptor mongoliensis) жил примерно 75—71 миллиона лет назад. Это были относительно небольшие динозавры, достигавшие 1,5—2,07 метров в длину. По мнению ученых, велоцирапторы были достаточно успешными охотниками.

Реконструкция внешнего облика Velociraptor mongoliensis / © Fred Wierum, Wikimedia

Вид был описан в 1924 году. Его останки обнаружили во время экспедиции Американского музея естественной истории в пустыне Гоби. В современной классификации палеонтологи относят велоцирапторов к эудромеозаврам (Eudromaeosauria) из семейства дромеозаврид.

Реконструкция Triceratops horridus, основанная на образце P 256878 («Horridus») / © Connor Ashbridge, Wikimedia

Трицератопсы (Triceratops) жили примерно 68-66 миллионов лет назад на территории Северной Америки. Длина этих растительноядных динозавров достигала 9 метров. Образец Triceratops horridus имел длину 6,7—7,3 метра.

Их относят к семейству цератопсид. Предположительные останки трицератопсов впервые обнаружили еще в 1887 году в штате Колорадо, но тогда их классифицировали ошибочно. Палеонтолог Чарльз Марш изначально отнёс их к останкам большого бизона. Во время последующих раскопок обнаружили хорошо сохранившийся череп. Эту находку Марш изначально отнёс к роду Ceratops, но позднее выделил в отдельный род Triceratops.

Реконструкция внешнего облика Tyrannosaurus rex / © Steveoc 86, Wikimedia

Тираннозавр рекс (Tyrannosaurus Rex) считается одним из самых крупных хищников, когда-либо живших на Земле. Длина голотипа (AMNH 502) оценивается в 10,6 метров. Скелет «Скотти», описанный в 2019 году, был длиной около 13 метров.

Первые окаменелости, впоследствии приписанные тираннозавру, обнаружили в США еще в 1874 году. Официальное научное описание дал Tyrannosaurus rex в 1905 году американский палеонтолог Генри Осборн.

Реконструкция Brachiosaurus altithorax / © Nobu Tamura, Wikimedia

Брахиозавры (Brachiosaurus) жили на территории Северной Америки около 154—153 млн лет назад. Они входят в число самых больших динозавров, населявших планету. По разным оценкам, длина этих растительноядных животных варьировалась от 18 до 21 метра, а некоторые экземпляры достигали 26 метров. Семейство впервые описал в 1903 году палеонтолог Элмер Риггс, изучив находки, обнаруженные в долине реки Колорадо.

Реконструкция Stegosaurus stenops, основанная на образце «Софи» / © Fred Wierum, Wikimedia

Стегозавры (Stegosaurus) жили около 155—145 миллионов лет назад. В составе рода стегозавров выделяют три вида: Stegosaurus sulcatus, Stegosaurus stenops, Stegosaurus ungulatus. Длина стегозавров могла достигать 9 метров (Stegosaurus armatus). Stegosaurus stenops имел длину около 7 метров.

Голотипом вида изначально считали образец Stegosaurus armatus, который был впервые описан в 1877 году, но с 2013 года типовым видом признается Stegosaurus stenops, описанный Чарльзом Маршем в 1887 году.