Французский истребитель Rafale «сбил» новейший американский F‑35 в ближнем бою

Международные учения стран НАТО, которые прошли этим летом в Финляндии, не обошлись без интересного эпизода.

Истребители Rafale / © French MoD

В один из моментов учебного воздушного боя французский многоцелевой истребитель Rafale, разработанный компанией Dassault Aviation, виртуально «сбил» американский малозаметный истребитель пятого поколения F-35A Lightning II в ближнем бою.

По мнению экспертов, дело в том, что эти самолеты иллюстрируют две различные философии современного воздушного боя. Rafale обладает преимуществом в ближнем (визуальном) бою благодаря высокой маневренности, тогда как малозаметный F-35A Lightning II предназначен для нанесения ударов до того, как его обнаружат, и для координации действий союзных сил через защищенные каналы передачи данных. Хотя ближний бой остается впечатляющим зрелищем на учениях, в современных войнах он стал редкостью.