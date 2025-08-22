Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Капитаном атомного ледокола впервые стала женщина

Капитан атомного ледокола Марина Старовойтова / © Алексей Башкиров, Страна Росатом

Как сообщает «Страна Росатом», о назначении объявили на торжественной церемонии в честь 80-летия атомной отрасли в Нижнем Новгороде. На церемонии ветеран атомного ледокольного флота, капитан атомного ледокола «Арктика» Александр Баринов вручил ей капитанский знак.

Старовойтова стала первой женщиной-капитаном атомного ледокола в мире. Она будет управлять атомным ледоколом «Ямал». Ранее женщина занимала должность старшего помощника капитана этого судна.

Капитан атомного ледокола «Арктика» Александр Баринов вручает Марине Старовойтовой капитанский знак / © Алексей Башкиров, Страна Росатом

Старовойтова несколько лет работала учителем русского языка и литературы в одной из школ Брянской области. В 2005 году она переехала в Мурманск, где начала свою карьеру в море. Она прошла собеседование в Мурманском морском пароходстве и и вышла на работу в должности дневальной на атомный контейнеровоз «Севморпуть».

Старовойтова работала также на торговых судах. Получив диплом старшего помощника капитана, она вернулась в «Атомфлот».