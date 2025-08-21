Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Американские военные уверены: китайское созвездие Guowang — больше, чем просто аналог Starlink
Представители Министерства обороны США обеспокоены тем, что спутниковая сеть Guowang китайской компании China SatNet может предоставить военным доступ к повсеместной связи, которой сейчас пользуются американские войска благодаря сети Starlink компании SpaceX.
Спутниковая группировка Guowang способна предложить гораздо больше, чем просто китайскую альтернативу высокоскоростному широкополосному интернету потребительского уровня Starlink. Хотя Китай не раскрывает подробности о созвездии Guowang, появляется все больше доказательств того, что эти спутники могут обеспечить вооруженным силам страны тактическое преимущество в возможном будущем конфликте в западной части Тихого океана.
Как отметило издание Ars Technica, в отличие от Qianfan — другой китайской группировки, задуманной как более близкий аналог Starlink, — Guowang выглядит скорее как военный проект, напоминающий американскую систему Starshield или будущие спутниковые сети Агентства космического развития (SDA). Согласно заявке Китая в Международный союз электросвязи, в состав группировки войдет до 12 992 аппаратов. С декабря 2024 года Китай вывел на орбиту 72 спутника Guowang, а за последние недели темпы запусков почти сравнялись с миссиями Starlink.
Американские военные уверены, что Guowang станет частью китайской «kill web» — цепочки разведки, слежения, передачи данных и наведения ударов с использованием космических средств. В США такую архитектуру только начинают строить: SDA планирует первые запуски более чем 150 аппаратов лишь к концу года. Starshield от SpaceX уже применяется для разведки, но полноценная сеть командования, связи и слежения за гиперзвуковыми целями пока не готова.
По сообщениям китайских СМИ, спутники Guowang могут нести не только средства связи, но и лазерные терминалы, РЛС с синтезированной апертурой, а также оптические системы наблюдения. Американские генералы отмечают, что Китай активно копирует подход США: строит сложную спутниковую архитектуру, развивает многоразовые ракеты, наращивает темпы запусков. Пока китайские программы уступают SpaceX по числу запусков и отсутствию возвращаемых ступеней ракет, но темпы явно ускоряются.
Тем не менее Китай упорно идет к своей главной цели, которая, по оценкам военных США, заключается в возможности отслеживать и наводить оружие на американские авианосцы и другие объекты в любом месте Тихого океана.
Биотехнологи из Ноттингемского университета (Великобритания) воспроизвели процесс естественной ферментации какао-бобов в лаборатории, чтобы проверить, можно ли улучшить вкус готового продукта «вручную». Оказалось, что правильно подобранная колония микроорганизмов может внести свои нотки и определить качество будущего шоколада.
В системе Альфа Центавра, расположенной всего в 4,5 световых годах от Земли, обнаружена новая экзопланета. Хотя ее поверхность кажется необитаемой, астрономы не исключают, что на ее возможных спутниках могут идти биологические процессы. Ученый Пермского Политеха рассказал, почему это открытие может перевернуть наше представление о механизмах формирования планет.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
