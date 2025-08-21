Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Американские военные уверены: китайское созвездие Guowang — больше, чем просто аналог Starlink

Представители Министерства обороны США обеспокоены тем, что спутниковая сеть Guowang китайской компании China SatNet может предоставить военным доступ к повсеместной связи, которой сейчас пользуются американские войска благодаря сети Starlink компании SpaceX.

Китайская ракета «Чанчжэн-8А» с группой спутников Guowang отправляется в космос 30 июля 2025 года / © Liu Guoxing / VCG via Getty Images

Спутниковая группировка Guowang способна предложить гораздо больше, чем просто китайскую альтернативу высокоскоростному широкополосному интернету потребительского уровня Starlink. Хотя Китай не раскрывает подробности о созвездии Guowang, появляется все больше доказательств того, что эти спутники могут обеспечить вооруженным силам страны тактическое преимущество в возможном будущем конфликте в западной части Тихого океана.

Как отметило издание Ars Technica, в отличие от Qianfan — другой китайской группировки, задуманной как более близкий аналог Starlink, — Guowang выглядит скорее как военный проект, напоминающий американскую систему Starshield или будущие спутниковые сети Агентства космического развития (SDA). Согласно заявке Китая в Международный союз электросвязи, в состав группировки войдет до 12 992 аппаратов. С декабря 2024 года Китай вывел на орбиту 72 спутника Guowang, а за последние недели темпы запусков почти сравнялись с миссиями Starlink.

Американские военные уверены, что Guowang станет частью китайской «kill web» — цепочки разведки, слежения, передачи данных и наведения ударов с использованием космических средств. В США такую архитектуру только начинают строить: SDA планирует первые запуски более чем 150 аппаратов лишь к концу года. Starshield от SpaceX уже применяется для разведки, но полноценная сеть командования, связи и слежения за гиперзвуковыми целями пока не готова.

По сообщениям китайских СМИ, спутники Guowang могут нести не только средства связи, но и лазерные терминалы, РЛС с синтезированной апертурой, а также оптические системы наблюдения. Американские генералы отмечают, что Китай активно копирует подход США: строит сложную спутниковую архитектуру, развивает многоразовые ракеты, наращивает темпы запусков. Пока китайские программы уступают SpaceX по числу запусков и отсутствию возвращаемых ступеней ракет, но темпы явно ускоряются.

Тем не менее Китай упорно идет к своей главной цели, которая, по оценкам военных США, заключается в возможности отслеживать и наводить оружие на американские авианосцы и другие объекты в любом месте Тихого океана.