Новый кроссовер Tesla вышел на рынок

Цена составит 339 000 юаней (или чуть более 3,8 миллиона рублей по текущему курсу). Это ниже ожидаемых 400 000 юаней. При этом электромобиль отличается просторным салоном, запасом хода до 750 километров на одной зарядке и богатым набором функций.

Вместительность — вот где Model YL действительно блистает. Габариты: 4976 миллиметров в длину, 1920 миллиметров в ширину, 1668 миллиметров в высоту и 3040 миллиметров в колесной базе, что больше, чем у стандартной Model Y.

Удлиненный корпус электромобиля означает 2539 литров пространства для багажа при сложенных сиденьях второго и третьего ряда. Этого достаточно для багажа во время семейной поездки. Шестиместная компоновка салона обеспечивает максимальный комфорт, а третий ряд теперь способен разместить взрослых — впервые для Model Y. Новая модель также отличается от других электромобилей бренда наличием подлокотников с электроприводом на втором ряду.

