Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китайский скафандр показал рекордный ресурс работы

По данным Китайского центра исследования и подготовки космонавтов, скафандр «Фэйтянь» (Feitian) второго поколения с маркировкой B, который космонавт Чэнь Дун использовал 15 августа во время третьего выхода в открытый космос экипажа «Шэньчжоу-20», выдержал уже 20 таких выходов.

Китайские космонавты перед выходом в открытый космос / © CCTVPlus

Таким образом, он стал первым в своем классе на китайской космической станции, достигшим рубежа в 20 выходов за четыре года эксплуатации.

Согласно проектным нормам, скафандр второго поколения с маркировкой B рассчитан не менее чем на 15 выходов в течение трех лет. По словам Чжан Ваньсиня из Китайского центра исследования и подготовки космонавтов, «Фэйтянь» B использовался на станции 11 космонавтами в рамках восьми пилотируемых миссий.

Грузовой корабль «Тяньчжоу-9» 15 июля этого года доставил на станцию новую партию оборудования, включая два комплекта скафандров второго поколения «Фэйтянь» с маркировками D и E. Они были распакованы, осмотрены и признаны находящимися в хорошем состоянии. В будущем эти скафандры будут постепенно вводиться в эксплуатацию для новых выходов в открытый космос.

По сравнению с первым поколением скафандров «Фэйтянь», созданных в Китае для работы за пределами станции, второе поколение обладает важными технологическими преимуществами. Оно отличается более длительным сроком службы, повышенной безопасностью и надежностью, а также значительно эффективнее поддерживает деятельность космонавтов, обеспечивая комфорт и защиту при строительстве и эксплуатации китайской орбитальной станции.