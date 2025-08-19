Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китайский скафандр показал рекордный ресурс работы
По данным Китайского центра исследования и подготовки космонавтов, скафандр «Фэйтянь» (Feitian) второго поколения с маркировкой B, который космонавт Чэнь Дун использовал 15 августа во время третьего выхода в открытый космос экипажа «Шэньчжоу-20», выдержал уже 20 таких выходов.
Таким образом, он стал первым в своем классе на китайской космической станции, достигшим рубежа в 20 выходов за четыре года эксплуатации.
Согласно проектным нормам, скафандр второго поколения с маркировкой B рассчитан не менее чем на 15 выходов в течение трех лет. По словам Чжан Ваньсиня из Китайского центра исследования и подготовки космонавтов, «Фэйтянь» B использовался на станции 11 космонавтами в рамках восьми пилотируемых миссий.
Грузовой корабль «Тяньчжоу-9» 15 июля этого года доставил на станцию новую партию оборудования, включая два комплекта скафандров второго поколения «Фэйтянь» с маркировками D и E. Они были распакованы, осмотрены и признаны находящимися в хорошем состоянии. В будущем эти скафандры будут постепенно вводиться в эксплуатацию для новых выходов в открытый космос.
По сравнению с первым поколением скафандров «Фэйтянь», созданных в Китае для работы за пределами станции, второе поколение обладает важными технологическими преимуществами. Оно отличается более длительным сроком службы, повышенной безопасностью и надежностью, а также значительно эффективнее поддерживает деятельность космонавтов, обеспечивая комфорт и защиту при строительстве и эксплуатации китайской орбитальной станции.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
В отличие от 2024 года, все четыре полета новой космической транспортной системы в 2025-м проходили неудачно. Но теперь компания Илона Маска полагает, что надежно выявила причины последней аварии, и рассчитывает на успешный полет. От того, насколько она права, зависит первая в XXI веке высадка людей на Луну.
Стресс, инфекции, вредные привычки матери — неблагоприятные факторы влияют на развитие нервной системы плода в утробе и могут привести к нарушениям когнитивных функций. Американские ученые исследовали, в частности, как отражается на развитии головного мозга малыша нестабильность доходов родителей.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
