Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Метеорит, пробивший крышу дома в США, может быть старше Земли

По словам исследователя из Университета Джорджии, проанализировавшего фрагменты метеорита, который пережил вход в атмосферу и пробил крышу частного дома в американском штате Джорджия в июле этого года, космический камень мог образоваться еще до появления Земли.

Фрагмент метеорита «Макдоноу» / © University of Georgia

Древний осколок астероида, ставший причиной этого события, выдержал колоссальное трение при входе в атмосферу и пробил крышу дома в городе Макдоноу (штат Джорджия), разрушив пол всего в четырех метрах от ничего не подозревающего жильца.

Чуть более 20 граммов фрагментов метеорита были переданы в Университет Джорджии, где ученые приступили к изучению его происхождения. Новый метеорит, получивший название «Макдоноу», предположительно является обыкновенным хондритом с низким содержанием металла — одной из самых древних пород, известных в Солнечной системе, — который, вероятно, сформировался около 4,56 миллиарда лет назад, что свидетельствует о том, что он может быть старше Земли.

По словам ученых, объект принадлежал к группе астероидов в главном поясе между Марсом и Юпитером, связанных с разрушением гораздо более крупного астероида. Это событие могло вывести астероид «Макдоноу» на орбиту, пересекающую земную, что в итоге и привело к его падению в США.