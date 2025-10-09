О мероприятии

Сон — неотъемлемая часть человеческой жизни, когда происходят критически важные процессы — причем не только собственно отдыха и подготовки к следующему дню. Однако есть целый ряд внешних и внутренних факторов, которые мешают нормально заснуть, спать без пробуждений и просыпаться выспавшимся.

Есть очевидные причины — например, кофеин и прочие вещества, действующие на ЦНС. Есть менее очевидные — например, алкоголь или снотворные препараты, которые, казалось бы, должны помогать, но в итоге могут все дело испортить.

Как выспаться в белые ночи или когда за окном постоянно темно? Как влияет на сон джетлаг из-за смены часовых поясов? Сочетание каких лекарств усугубит ситуацию? Ответы на эти и многие другие вопросы даст врач-токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов.

