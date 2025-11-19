  • Добавить в закладки
19 ноября, 19:37
Игорь Байдов
4

Поцелуи могли возникнуть у предков человекообразных обезьян 21 миллион лет назад

❋ 4.1

Прикосновение губами к губам кажется универсальным символом любви и страсти. Но когда именно появился этот жест? Действительно ли он стар, как само человечество? Или это лишь недавнее изобретение культуры? Ответить на эти вопросы попытались авторы нового исследования.

поцелуй
Представители животного мира во время поцелуя / © Matilda Brindle

Споры о происхождении романтического поцелуя длятся десятилетиями. С одной стороны, древние тексты, такие как клинописные таблички из Месопотамии и египетские папирусы, ясно указывают: люди целовались как минимум 4500 лет назад, что свидетельствует о глубокой древности традиции. 

Правда, антропологи отмечают любопытный факт: лишь 46 процентов изученных человеческих культур практикуют поцелуи в том виде, в каком их знает западный мир. В остальных обществах этот жест просто отсутствует или не представляет собой признак любви, симпатии, романтического влечения. Этот факт заставил многих ученых полагать, что поцелуй — относительно недавнее культурное изобретение, своеобразная привычка, которую люди придумали сами, а не врожденный инстинкт.

Но у этой гипотезы есть противники. Авторы палеогенетических исследований выяснили, что неандертальцы и сапиенсы могли обмениваться микроорганизмами, которые населяют полость рта. Самый простой способ объяснить этот обмен — близкий контакт, такой как поцелуй. 

Кроме того, приматологи много раз наблюдали поведение, очень похожее на поцелуй, у наших ближайших родственников — обыкновенных шимпанзе и бонобо. Даже орангутаны, которые ведут более уединенный образ жизни, иногда демонстрируют подобное поведение. Эти наблюдения намекали, что корни явления могут уходить гораздо глубже, в общую для всех гоминид эволюционную историю.

Группа эволюционных биологов под руководством Матильды Бриндл (Matilda Brindle) из Оксфордского университета в Великобритании решила подойти к вопросу системно и выяснить эволюционную историю поцелуя. Первой задачей стало создание четкого определения, которое работало бы для разных видов животных. 

Исследователи остановились на формуле — аффилиативный контакт «рот в рот» с движением губ, но без передачи пищи. Это строгое определение сразу отсекло множество вариантов ласк, например поцелуи в щеку или другие части тела. Как пояснила Бриндл, человеческая культура возвела поцелуй на совершенно новый уровень сложности и разнообразия, наделив его множеством социальных и романтических функций, неизвестных в остальном животном мире. Такое определение поцелуя помогло отделить базовое эволюционное поведение от его бесчисленных культурных вариаций.

Следующим шагом стал масштабный сбор данных. Бриндл и ее коллеги проанализировали научную литературу и напрямую связались с приматологами по всему миру, чтобы собрать все известные случаи наблюдения поцелуев у современных видов обезьян и человекообразных обезьян, обитающих в Африке, Америке и Азии.

Получив эту информацию, команда нанесла ее на подробное эволюционное древо приматов. Чтобы определить, с какой вероятностью различные вымершие предки практиковали поцелуи, исследователи применили мощный статистический метод — байесовское иерархическое моделирование. Они провели 10 миллионов компьютерных симуляций, проигрывая разные сценарии развития поведения у приматов. Этот подход позволил не просто строить догадки, а вычислить вероятность того или иного исхода.

Согласно расчетам, поведение, похожее на поцелуй, появилось у предков человекообразных обезьян от 17 до 21 миллиона лет назад. Значит, наши очень далекие предки, которые еще не были человекообразными обезьянами, уже могли соприкасаться губами. Но это еще не все. Моделирование также показало, что с вероятностью 84 процента неандертальцы тоже целовались.

Хотя авторы нового исследования удревнили происхождение поцелуя, вопрос о его первоначальной функции остается открытым. Бриндл предложила две основные гипотезы, объясняющие, почему возник поцелуй.

Первая связана с репродукцией. Сексуальный поцелуй мог служить инструментом оценки качества партнера. Близкий контакт позволяет уловить запах изо рта, который может сигнализировать о том, здорова ли особь или больна. Неприятный запах мог стать веской причиной отказаться от спаривания. Кроме того, такой поцелуй усиливает возбуждение, что ускоряет эякуляцию и даже меняет химическую среду влагалища, делая ее более благоприятной для выживания сперматозоидов. Все это повышает репродуктивный успех.

Вторая гипотеза касается социальной функции. Обычный поцелуй, вероятно, развился из груминга — взаимного вычесывания шерсти, которое укрепляет социальные связи у приматов. Поцелуй стал быстрым и эффективным способом показать дружелюбие, помириться после конфликта или укрепить союз. Яркий пример — шимпанзе, которые буквально «целуются и мирятся» сразу после драки.

«Эволюция или культура? Наши результаты ясно показывают, что поцелуй имеет эволюционную основу. Поцелуй — неотъемлемая часть человечества уже на протяжении огромного периода времени», — объяснила Бриндл. 

Однако культура, безусловно, наложила свой отпечаток. Тот факт, что многие народы не практикуют поцелуи, говорит о сильном культурном влиянии. Вероятно, эта поведенческая черта то появлялась, то исчезала в разных обществах в зависимости от их традиций и табу. Таким образом, современный романтический поцелуй — не просто инстинкт, а сложный сплав глубокой биологической программы и гибких культурных норм, который, вероятно, прошел долгий путь в 21 миллион лет.

Научная работа опубликована в журнале Evolution and Human Behavior.

Игорь Байдов
431 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
