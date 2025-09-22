  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Гипотезы в астрофизике

Слушатели узнают, как ученые проходят путь от полного непонимания природы нового феномена до появления стандартной гипотезы.

Центр «Архэ»
21 ноября, 19:00 Идет 2 ч
1200 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Без гипотез нет науки. Но как это работает? Астрофизик, профессор РАН Сергей Попов рассмотрит множество примеров, уделив особое внимание быстрым радиовсплескам. В этом случае за относительно короткое время (с 2007 по 2020) удалось пройти путь от полного непонимания природы нового феномена до появления стандартной гипотезы.

Расписание
21
Пятница
Ноябрь 2025
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Купить
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

22 сентября, 05:00
Александр Речкин
2
# астрофизика
# гипотезы
# космос
Комментарии

