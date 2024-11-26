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В марсианском метеорите нашли следы горячей воды
Метеорит по прозвищу «Черная красавица» оказался куском древней марсианской породы, которая сформировалась среди очень горячей воды. Ученые пришли к выводу, что в далеком прошлом на Красной планете происходили гидротермальные процессы: нагретые раскаленной магмой массы воды поднимались из недр Марса.
Науке известны сотни упавших на Землю осколков Красной планеты — марсианских метеоритов. Когда-то эти камни выбило в космос с поверхности Марса при падении на него крупных астероидов. Их происхождение устанавливают по изотопному составу газов, которые в небольших количествах внутри метеоритов содержатся: как показывают данные со спутников и посадочных аппаратов, марсианская среда по соотношению изотопов имеет уникальный «отпечаток пальцев».
В этой богатой коллекции метеорит NWA 7034 оказался особенным. Его нашли в Марокко в 2011 году, теперь он хранится в американском Университете Нью-Мексико. Предполагают, что его «родина» — в тех местах, где расположен марсианский кратер Каррата (к юго-западу от знаменитого вулкана Олимп). Именно оставивший этот след астероид, по мнению ученых, подбросил в межпланетное пространство «Черную красавицу». Как легко догадаться, такое прозвище метеорит получил за эффектный цвет.
Планетологи подчеркивают, что это первый известный образец марсианской брекчии — породы, которая «слеплена» из многочисленных обломков разных минералов. В основном она имеет вулканическое происхождение, но при этом очень гидратирована: в кристаллическую структуру минералов «встроилось» много молекул воды. По словам ученых, это самый «водянистый» марсианский метеорит на сегодня.
Наконец, его возраст оценивают в 4,4 миллиарда лет. Это означает, что вещество образовалось через 200 миллионов лет после возникновения Марса как такового. Напомним, Солнечной системе — 4,6 миллиарда лет. То есть «Черная красавица» — еще и один из древнейших метеоритов с Красной планеты.
Недавно исследователи из Австралии подробно рассмотрели «зерно», то есть вкрапление циркона, в «Черной красавице» и нашли в нем много «неформульных» элементов, то есть не имеющих к нему отношения: железо, алюминий, натрий, магнетит. Метеорит к тому же очень «намагниченный», и это подтверждает, что поначалу у Марса было довольно сильное магнитное поле.
В статье для журнала Science Advances ученые подчеркнули, что такого изобилия «посторонних» элементов не остается после классического процесса кристаллизации магмы, зато это возможно в присутствии большого количества горячей воды. Авторы научной работы пришли к выводу, что марсианский циркон в метеорите сформировался в результате крупного гидротермального события — высвобождения из недр планеты огромных масс воды, которая там накапливалась, нагревалась и создавала внутри сильное давление.
Найти в этом доисторическом камне столько воды — как раз то, что ожидали исследователи Марса. По пересохшим руслам рек и многим другим «опознавательным знакам» на поверхности сложилось представление, что в далеком прошлом у Красной планеты была полноценная гидросфера с океанами и дождевыми облаками. Куда все это исчезло — большой вопрос.
Одни специалисты считают, что основная часть воды улетучилась в космос, другие — что «ушла в землю». Чтобы в этом разобраться, ученые хотят восстановить цепь событий с самого начала. Именно в этом драгоценность NWA 7034: метеорит показывает, что 4,4 миллиарда лет назад вода на Марсе уже была и влияла на формирование его пород.
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