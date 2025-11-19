  • Добавить в закладки
19 ноября, 14:56
Unitsky String Technologies Inc.
7

Моделирование сварных конструкций помогло инженерам спрогнозировать коробление металла

❋ 4.7

В процессе эксплуатации и изготовления сварных двутавровых конструкций в их элементах появляются дефекты. Как правило, они образуются из-за механических повреждений или в процессе естественного деформирования. Инженерные компании для правки таких дефектов давно разработали различные методы, большинство из которых, однако, недостаточно эффективны. Белорусские инженеры протестировали технологию механической правки, которая используется при строительстве комплексов uST.

Unitsky String Technologies Inc.
# деформация
# конструкции
# проектирование
# струнный транспорт
# технологии
Транспортно-инфраструктурный комплекс uST
Транспортно-инфраструктурный комплекс uST / © UST Inc.

Коробление конструкций и его последствия

Листовой элемент сварной конструкции может деформироваться по разным причинам, среди которых неравномерная термообработка, остаточные сварочные напряжения, некачественная сборка, влияние внешней нагрузки. Даже небольшая геометрическая невязка приводит к перераспределению напряжений — возникают зоны сжатия и растяжения, могут появляться волны, изгибы, вертикальные выпуклости или впадины. Эти дефекты повышают риск пластической деформации, ухудшают адгезию листа к каркасу, увеличивают вибрации и приводят к преждевременному разрушению.

Роль метода конечно-элементного анализа

Конечно-элементный анализ (КЭА), или метод конечных элементов, позволяет инженерам смоделировать поведение листового элемента уже на стадии проектирования или после монтажа: задать геометрию, выбрать материал, сварные швы, нагрузки и граничные условия, а затем вычислить распределение напряжений, деформаций и выявить зоны риска. 

Промежуточные опоры рельсо-струнного комплекса / © UST Inc.

В исследовании инженеров UST Inc. использовалась модель листового элемента с заданным сварным швом, граничными закреплениями и предварительными остаточными напряжениями. Анализ выявил основные причины коробления: температурные поля, неравномерные зазоры, жесткость сварных связей. Результаты исследования опубликованы в Международном научно-техническом сборнике «Теоретическая и прикладная механика».

Как достичь допустимого уровня коробления: от анализа к решению

После проведения КЭА инженеры UST Inc. предлагают пошаговый подход:

  • Выполнить измерения геометрии листового элемента (выпуклость/вогнутость) и задать ее в модели.
  • Смоделировать сварную конструкцию, включая состояние остаточных напряжений и граничные условия.
  • Провести анализ, определить влияние каждого параметра: толщины листа, длины шва, интервала закреплений, термонагрузки.
  • На основании результатов пересмотреть конструкцию: уменьшить длину пролета, увеличить количество закреплений, скорректировать режим сварки или добавить корректирующие элементы (например, ребра жесткости, контршвы).
  • После внесения изменений вновь провести КЭА и удостовериться, что максимальные напряжения снижены, а кривая листа приведена к допустимой геометрии.
Путевая структура комплекса uST в Шардже (ОАЭ) / © UST Inc.

В исследовании показано, что корректировка технологических параметров на основе созданной модели позволила удержать отклонения профиля в пределах допустимого.

Практическое значение

Для предприятий, работающих с крупноразмерными сварными конструкциями — мостами, эстакадами, корпусами зданий — или занимающихся возведением путевых магистралей, применение КЭА становится не роскошью, а необходимостью. Армирование листов, изменение жесткости креплений, корректировка процесса сварки — все это можно спрогнозировать и проверить на виртуальной модели, прежде чем реализовать на объекте. Это снижает затраты на переделки, увеличивает ресурс и надежность конструкции.

Метод конечно-элементного анализа дает инженерам мощный инструмент для борьбы с кривизной листовых элементов сварных конструкций. Построив модель, выявив причины и скорректировав конструктивные и технологические параметры, можно предотвратить возникновение дефектов, уменьшить напряжения и продлить срок службы металлоконструкции. Опыт белорусских инженеров показывает, что такой сложный дефект, как коробление листа, не станет приговором для конструкций, если применяется системный подход к проектированию и технологии их изготовления.

Unitsky String Technologies Inc.
56 статей
Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.
Unitsky String Technologies Inc.
Комментарии

