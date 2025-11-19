  • Добавить в закладки
19 ноября, 14:20
Илья Гриднев
13

Прослушивание музыки заставило людей неосознанно моргать в такт ритму

❋ 4.4

Нейробиологи выяснили, что человеческие глаза непроизвольно подстраиваются под музыкальный бит. Эффект возникает сам по себе, но исчезает, если слушатель отвлекается на посторонние зрительные задачи.

Биология
# моргание
# музыка
# ритм
Кадр из кинофильма «Американский психопат» / © Am Psycho Productions, Lions Gate Films, Muse Productions, P.P.S. Films, Pressman Film

Люди склонны двигаться под музыку: кивать головой, притопывать ногой или барабанить пальцами. Нейронаука называет это слухомоторной синхронизацией. Обычно такие действия человек совершает намеренно или хотя бы осознает их. Этот механизм связывает слуховую кору с двигательными областями мозга и помогает чувствовать ритм.

До сих пор исследователи полагали, что музыка влияет только на произвольные движения. Спонтанное моргание считали сугубо физиологическим процессом, и никто не проверял, может ли внешний ритм управлять столь коротким и бессознательным действием.

Новая научная работа показала, что влияние звука на моторику глубже, чем ожидалось. Звуковые волны способны «захватывать контроль» над морганием, которое обычно работает в автоматическом режиме. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Группа китайских ученых провела эксперимент более чем с 100 добровольцами, никто из которых не был музыкантом. На участников надели датчики для записи мозговой активности и трекеры для отслеживания движений глаз и попросили слушать музыку без каких-либо инструкций. Им включали отрывки из хоралов Иоганна Себастьяна Баха, во время них легко отслеживать четкий и стабильный ритм.

Приборы зафиксировали, что моменты моргания четко совпадали с сильными долями такта. Глаза закрывались синхронно с битом, а нейронные колебания в мозге подстраивались под темп композиции. Чтобы исключить влияние знакомых мелодий, записи прокрутили задом наперед и заменили инструменты на простые тональные сигналы. Эффект сохранился при всех условиях.

Это доказало, что мозг реагирует именно на временную структуру ритма, а не на красоту гармонии или узнаваемость мелодии. Однако синхронизация работала только в определенном диапазоне и пропадала, если темп музыки становился слишком быстрым.

Сканирование мозга методом диффузионной МРТ помогло объяснить разницу в реакции людей. Сила связи между морганием и ритмом зависела от плотности белого вещества в левом полушарии. Ключевую роль сыграл верхний продольный пучок — «канал связи» между слуховыми зонами и теменной корой. Чем лучше была развита микроструктура этого проводящего пути, тем точнее человек попадал морганием в такт.

Финальная проверка раскрыла функциональную суть явления. Ученые попросили добровольцев искать на экране красную точку во время прослушивания музыки. Как только мозг переключил ресурсы на зрительный поиск, моргание перестало совпадать с ритмом.

Это означало, что для синхронизации необходимо активное фоновое внимание к звуку. Те участники, у которых глаза точнее попадали в такт, быстрее замечали ошибки в музыкальном ритме во время тестов.

Эксперимент доказал, что моргание служит внешним индикатором настройки мозга на звуковую среду. Врачи смогут использовать этот феномен как объективный маркер для диагностики нарушений восприятия ритма у пациентов с расстройствами речи и моторики, так как он не требует от человека активных осознанных действий.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
104 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
Биология
# моргание
# музыка
# ритм
Комментарии

Последние новости:

  1. Моделирование сварных конструкций помогло инженерам спрогнозировать коробление металла

    19 ноября, 14:56

  2. Прослушивание музыки заставило людей неосознанно моргать в такт ритму

    19 ноября, 14:20

  3. Массивный нос неандертальца не был приспособлен к холодному климату

    19 ноября, 14:04

  4. Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

    19 ноября, 12:39
Зажечь Солнце на Земле: как Россия в одиночку строит свой ИТЭР – интервью с Андреем Аникеевым

12 ноября, 13:08

