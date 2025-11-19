Прослушивание музыки заставило людей неосознанно моргать в такт ритму

Нейробиологи выяснили, что человеческие глаза непроизвольно подстраиваются под музыкальный бит. Эффект возникает сам по себе, но исчезает, если слушатель отвлекается на посторонние зрительные задачи.

Люди склонны двигаться под музыку: кивать головой, притопывать ногой или барабанить пальцами. Нейронаука называет это слухомоторной синхронизацией. Обычно такие действия человек совершает намеренно или хотя бы осознает их. Этот механизм связывает слуховую кору с двигательными областями мозга и помогает чувствовать ритм.

До сих пор исследователи полагали, что музыка влияет только на произвольные движения. Спонтанное моргание считали сугубо физиологическим процессом, и никто не проверял, может ли внешний ритм управлять столь коротким и бессознательным действием.

Новая научная работа показала, что влияние звука на моторику глубже, чем ожидалось. Звуковые волны способны «захватывать контроль» над морганием, которое обычно работает в автоматическом режиме. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Группа китайских ученых провела эксперимент более чем с 100 добровольцами, никто из которых не был музыкантом. На участников надели датчики для записи мозговой активности и трекеры для отслеживания движений глаз и попросили слушать музыку без каких-либо инструкций. Им включали отрывки из хоралов Иоганна Себастьяна Баха, во время них легко отслеживать четкий и стабильный ритм.

Приборы зафиксировали, что моменты моргания четко совпадали с сильными долями такта. Глаза закрывались синхронно с битом, а нейронные колебания в мозге подстраивались под темп композиции. Чтобы исключить влияние знакомых мелодий, записи прокрутили задом наперед и заменили инструменты на простые тональные сигналы. Эффект сохранился при всех условиях.

Это доказало, что мозг реагирует именно на временную структуру ритма, а не на красоту гармонии или узнаваемость мелодии. Однако синхронизация работала только в определенном диапазоне и пропадала, если темп музыки становился слишком быстрым.

Сканирование мозга методом диффузионной МРТ помогло объяснить разницу в реакции людей. Сила связи между морганием и ритмом зависела от плотности белого вещества в левом полушарии. Ключевую роль сыграл верхний продольный пучок — «канал связи» между слуховыми зонами и теменной корой. Чем лучше была развита микроструктура этого проводящего пути, тем точнее человек попадал морганием в такт.

Финальная проверка раскрыла функциональную суть явления. Ученые попросили добровольцев искать на экране красную точку во время прослушивания музыки. Как только мозг переключил ресурсы на зрительный поиск, моргание перестало совпадать с ритмом.

Это означало, что для синхронизации необходимо активное фоновое внимание к звуку. Те участники, у которых глаза точнее попадали в такт, быстрее замечали ошибки в музыкальном ритме во время тестов.

Эксперимент доказал, что моргание служит внешним индикатором настройки мозга на звуковую среду. Врачи смогут использовать этот феномен как объективный маркер для диагностики нарушений восприятия ритма у пациентов с расстройствами речи и моторики, так как он не требует от человека активных осознанных действий.

Илья Гриднев 104 статей Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.