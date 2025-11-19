Уведомления
Прослушивание музыки заставило людей неосознанно моргать в такт ритму
Нейробиологи выяснили, что человеческие глаза непроизвольно подстраиваются под музыкальный бит. Эффект возникает сам по себе, но исчезает, если слушатель отвлекается на посторонние зрительные задачи.
Люди склонны двигаться под музыку: кивать головой, притопывать ногой или барабанить пальцами. Нейронаука называет это слухомоторной синхронизацией. Обычно такие действия человек совершает намеренно или хотя бы осознает их. Этот механизм связывает слуховую кору с двигательными областями мозга и помогает чувствовать ритм.
До сих пор исследователи полагали, что музыка влияет только на произвольные движения. Спонтанное моргание считали сугубо физиологическим процессом, и никто не проверял, может ли внешний ритм управлять столь коротким и бессознательным действием.
Новая научная работа показала, что влияние звука на моторику глубже, чем ожидалось. Звуковые волны способны «захватывать контроль» над морганием, которое обычно работает в автоматическом режиме. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.
Группа китайских ученых провела эксперимент более чем с 100 добровольцами, никто из которых не был музыкантом. На участников надели датчики для записи мозговой активности и трекеры для отслеживания движений глаз и попросили слушать музыку без каких-либо инструкций. Им включали отрывки из хоралов Иоганна Себастьяна Баха, во время них легко отслеживать четкий и стабильный ритм.
Приборы зафиксировали, что моменты моргания четко совпадали с сильными долями такта. Глаза закрывались синхронно с битом, а нейронные колебания в мозге подстраивались под темп композиции. Чтобы исключить влияние знакомых мелодий, записи прокрутили задом наперед и заменили инструменты на простые тональные сигналы. Эффект сохранился при всех условиях.
Это доказало, что мозг реагирует именно на временную структуру ритма, а не на красоту гармонии или узнаваемость мелодии. Однако синхронизация работала только в определенном диапазоне и пропадала, если темп музыки становился слишком быстрым.
Сканирование мозга методом диффузионной МРТ помогло объяснить разницу в реакции людей. Сила связи между морганием и ритмом зависела от плотности белого вещества в левом полушарии. Ключевую роль сыграл верхний продольный пучок — «канал связи» между слуховыми зонами и теменной корой. Чем лучше была развита микроструктура этого проводящего пути, тем точнее человек попадал морганием в такт.
Финальная проверка раскрыла функциональную суть явления. Ученые попросили добровольцев искать на экране красную точку во время прослушивания музыки. Как только мозг переключил ресурсы на зрительный поиск, моргание перестало совпадать с ритмом.
Это означало, что для синхронизации необходимо активное фоновое внимание к звуку. Те участники, у которых глаза точнее попадали в такт, быстрее замечали ошибки в музыкальном ритме во время тестов.
Эксперимент доказал, что моргание служит внешним индикатором настройки мозга на звуковую среду. Врачи смогут использовать этот феномен как объективный маркер для диагностики нарушений восприятия ритма у пациентов с расстройствами речи и моторики, так как он не требует от человека активных осознанных действий.
Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.
Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить
В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.
Крошечная глиняная фигурка возрастом 12 тысяч лет, найденная в Израиле еще в 2019 году, долгое время озадачивала ученых. Дело в том, что на ней изображен сюжет, который никак не могли расшифровать. После тщательного анализа это удалось сделать международной команде исследователей. Они пришли к выводу, что на статуэтке, вероятно, изображен анимистический ритуал.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
