Лекция
12+
Энергия ветра и воздушные потоки: навигационные секреты

Слушатели узнают, как пилоты используют ветер.

Политехнический музей
20 ноября, 16:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва 4-я Магистральная ул., д. 11

О мероприятии

Слушатели узнают, чем ветры важны для полетов. Лектор обсудит принципы действия высотных струйных течений, турбулентности и метеорологии в авиации. Участники мероприятия поймут, как пилоты используют ветер.

Расписание
20
Четверг
Ноябрь 2025
4-я Магистральная ул., д. 11 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

4-я Магистральная ул., д. 11

19 ноября, 11:44
Александр Речкин
3
# авиация
# технологии
# физика
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
18 ноября, 18:24
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить

В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.

Биология
# животные
# муравьи
# насекомые
19 ноября, 07:55
Игорь Байдов

На древней статуэтке из Израиля увидели сексуальный контакт женщины с гусем

Крошечная глиняная фигурка возрастом 12 тысяч лет, найденная в Израиле еще в 2019 году, долгое время озадачивала ученых. Дело в том, что на ней изображен сюжет, который никак не могли расшифровать. После тщательного анализа это удалось сделать международной команде исследователей. Они пришли к выводу, что на статуэтке, вероятно, изображен анимистический ритуал.

Археология
# животные
# земледелие
# Израиль
# Левант
# люди
# религия
# секс
# статуэтка
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
15 ноября, 10:10
Любовь С.

Астрономы впервые наблюдали сверхновую через 26 часов после вспышки

Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.

Астрономия
# взрыв сверхновой
# красный сверхгигант
# Очень Большой Телескоп
# поляризация света
# сверхновые
# ударная волна
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
Комментарии

Последние комментарии

Арсений Шамин
2 минуты назад
А По конине, рыбе и морепродуктах сколько двуногие хрямают?)

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Алексей Тронин
12 минут назад
Интересная инфографика, но есть на мой взгляд более удобная и информативная - Истокарта.рф Там можно и заказать напечатанную

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Сергей Механик
14 минут назад
Немного переиграли со свободой и демократией.

Плюшевый мишка на базе ИИ обсуждал фетиши и рассказывал детям, как найти ножи

Сергей Механик
26 минут назад
"Желтый карлик" атакует пришельца и побеждает.

Новое облако солнечной плазмы ударит по межзвездному объекту 3I/ATLAS

Сергей Дёмин
29 минут назад
Скорее всего на статуэтке изображена птица-психопомп переносящая душу умершего.

На древней статуэтке из Израиля увидели сексуальный контакт женщины с гусем

Elusive Joe
38 минут назад
Алексей, это же в школе объясняли =)

С 1993 года Земля наклонилась почти на 80 сантиметров. И все из-за людей 

Сергей Процей
53 минуты назад
Ну конечно же люди виноваты!вот смотрите,если все 4 миллиарда побегут в одну сторону на восток или запад то можно либо ускорить вращение земли либо

С 1993 года Земля наклонилась почти на 80 сантиметров. И все из-за людей 

Биржан Сыбанбаев
1 час назад
Хрень всякую пишет чтобы питьевая вода подорожало

С 1993 года Земля наклонилась почти на 80 сантиметров. И все из-за людей 

Sergey Pelihovskiy
1 час назад
Sam, с каких пор Тюркский каганат крупнейшее по площади государство? Его площадь всего лишь 6,000,000 km2. У России сейчас 17.1 million km². Монгольская империя

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Владимир Владимиров
1 час назад
Лет 50 назад киностудия снимала фильм 100 км от Алма Аты , побросали бутафорию кто-то сообщил в академию наук те начали дессиртации строчить

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Алексей Архипов
1 час назад
ДЖОН, дурачок местный, с чего ты решил, что это карта ООН? Тут только цифры ООН

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Sergey Gorovoy
2 часа назад
Alexander, да, я "эти патриотические проценты" когда-то уже видел). спасибо вам за ссыль, может кто из местных упоротых ею воспользуется, но сомневаюсь)...

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Александр Борисович
2 часа назад
Вот как эти "национальные солнечные миссии" закончатся, так вместе с ними и все эти поля солнечных батарей будут заброшены. На гос.субсидии чего бы

Мировые лидеры будущей солнечной энергетики: инфографика

Василий Скуфьин
2 часа назад
Да. Будут Сибирь захватывать.

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Василий Скуфьин
2 часа назад
Специализированную систему нужно монтировать и настраивать. А этот сам на двух ногах пришел, сам руками взял и понес куда надо. Если их научат

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Alibek Channel
2 часа назад
Сергей, уникальная заметка. Приятно слышать истинный разбор

С 1993 года Земля наклонилась почти на 80 сантиметров. И все из-за людей 

Константин Царёв
3 часа назад
Наклон меняется с возрастом😁

С 1993 года Земля наклонилась почти на 80 сантиметров. И все из-за людей 

Илья Старцев
3 часа назад
"Биологи объяснили, как хамелеонам удается вращать глазами независимо друг от друга": всё дело в том, что заголовок статьи и её содержание пишут

Биологи объяснили, как хамелеонам удается вращать глазами независимо друг от друга

Igor Niko ov
3 часа назад
Асус откровененно расстраивает со смартфонами. У них отлично получаются компактные аппараты до 6 дюймов. Но почему не используется передовой опыт

CES 2017: главные новинки

Василий Скуфьин
3 часа назад
Лицо тех, кто кукарекал про нинужность альтернативной энергетики, представили? Отлельно прошу обратить внимание на то, как на нее налегают

Мировые лидеры будущей солнечной энергетики: инфографика

Лучшие материалы
