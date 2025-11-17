Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

В Шэньчжэне состоялось важное событие для мировой робототехники: компания UBTech Robotics сообщила, что сотни ее человекоподобных роботов Walker S2 отправлены на действующие промышленные предприятия.

Роботы Walker S2 / © UBTech

По данным UBTech, производство ускорилось в середине ноября, и первая партия уже поступила партнерам, которым требуются дополнительные рабочие на сборочных линиях. В UBTech называют это событие первой поставкой гуманоидов, выполненной в действительно крупном масштабе.

Среди заказчиков — крупнейшие игроки автопрома: BYD, Geely Auto, FAW-Volkswagen и Dongfeng Liuzhou Motor. Все эти организации стремятся к стабильным круглосуточным процессам без постоянного вмешательства операторов. Первые испытания показывают, что роботы уверенно работают на фабриках и складах, а не только в лабораторных условиях.

Компания UBTech считает аккумуляторную систему одной из самых сильных сторон Walker S2. Робот способен самостоятельно извлечь и заменить свой аккумуляторный блок всего за несколько минут, не прибегая к помощи человека. Это снижает время простоя и позволяет выполнять продолжительные смены с постоянной ходьбой и переносом грузов.