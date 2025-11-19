Уведомления
Физики нашли скрытый изъян в формуле для измерения энергии плазмы в токамаках
В основе мечты человечества об управляемом термоядерном синтезе — источнике практически неисчерпаемой и чистой энергии — лежит способность создавать и удерживать вещество в экстремальном состоянии, называемом плазмой, при температурах в сотни миллионов градусов. Наиболее перспективным устройством для этого является токамак — тороидальная (в форме «пончика») магнитная ловушка. Чтобы управлять плазмой и не дать ей коснуться стенок реактора, ученым необходимо с высочайшей точностью измерять ее ключевые параметры в реальном времени, прежде всего — ее давление и запасенную тепловую энергию.
Одним из важнейших методов такого измерения является диамагнитная диагностика. Горячая плазма, подобно газу в воздушном шаре, «раздувается» и вытесняет удерживающее ее магнитное поле. Это явление, называемое диамагнетизмом, порождает слабый сигнал, который улавливается специальными датчиками. На протяжении многих лет для расшифровки этого сигнала и пересчета его в значение давления плазмы (характеризуемого параметром «бета-полоидальное», βp) использовалась стандартная, относительно простая аналитическая формула. Она стала своего рода «градусником» для термоядерной установки, надежность которого долгое время не подвергалась сомнению. Однако по мере того как эксперименты на токамаках становились все сложнее и достигали новых режимов с высоким давлением, ученые в разных лабораториях мира начали замечать расхождения между данными диамагнитной диагностики и показаниями других измерительных систем.
Команда российских исследователей поставила перед собой задачу систематически проверить, насколько точна эта общепринятая формула, и определить границы ее применимости. Для этого они использовали надежный вычислительный код SPIDER, который позволяет создавать детальную цифровую модель равновесия плазмы в токамаке. С помощью этого «виртуального токамака» ученые смогли смоделировать огромное количество различных состояний плазмы, варьируя в широких пределах не только ее давление (βp), но и другой важный параметр — внутреннюю индуктивность (li), которая описывает, как электрический ток распределен по сечению плазменного шнура. Для каждой из тысяч смоделированных конфигураций они вычисляли точный диамагнитный сигнал, предсказываемый фундаментальными законами физики, и сравнивали его с результатом, который давала стандартная упрощенная формула. Результаты работы опубликованы в журнале Physics of Plasmas.
Результаты оказались весьма показательными. Выяснилось, что стандартная формула точна лишь в узком диапазоне состояний плазмы, а именно когда комбинация параметров βp + li/2 близка к единице. Если этот параметр меньше единицы, что характерно для режимов с низким давлением, формула начинает систематически завышать реальное давление плазмы. И наоборот, в режимах с высоким давлением, к которым стремятся современные установки и будущий реактор ИТЭР, когда βp + li/2 становится значительно больше единицы, формула дает заниженное значение. Погрешность может достигать десятков процентов, что является недопустимым для надежного управления термоядерной реакцией.
Владимир Пустовитов, научный сотрудник кафедры плазменной энергетики МФТИ, пояснил: «Мы обнаружили, что стандартная формула, которую десятилетиями использовали как надежный инструмент, имеет своего рода «слепое пятно». Ее точность зависит не только от давления плазмы, как считалось ранее, но и от распределения тока внутри нее. Это похоже на то, как если бы обычный термометр правильно показывал 36.6 °C, но завышал температуру при 35 градусах и занижал при 39. В некоторых режимах работы токамака этот «градусник» может давать оптимистичную, завышенную оценку состояния плазмы, а в других, наоборот, пессимистичную. Наше исследование дает карту этих погрешностей и предлагает более точный подход, основанный на строгих вириальных соотношениях, который позволяет избежать неверной интерпретации данных».
Проделанная работа впервые не просто констатирует наличие расхождений, а систематически картирует ошибку стандартной формулы в широком диапазоне параметров и выявляет истинную физическую причину этой ошибки — зависимость от комбинации давления и профиля тока. Предыдущие аналитические теории, на которых основана стандартная формула, учитывали лишь самые простые поправки, связанные с тороидальной формой плазмы, и оказались неточными. Численное моделирование позволило обойти эти упрощения и увидеть полную картину.
Точное знание энергии, запасенной в плазме, — это ключ к стабильной работе токамака. Недооценка этого параметра может привести к тому, что операторы будут слишком сильно «накачивать» плазму энергией, рискуя сорвать разряд, в то время как переоценка может привести к неэффективной работе установки. Предложенный в работе более точный подход к анализу диамагнитных измерений позволит ученым и инженерам на действующих и будущих установках, включая ИТЭР, получать более достоверную информацию о состоянии плазмы, что необходимо для отладки сценариев зажигания и удержания термоядерной реакции.
Исследование также ставит новую задачу перед теоретиками — разработать новые, более точные и при этом достаточно простые аналитические формулы, которые могли бы заменить устаревший стандарт и использоваться в системах управления плазмой в реальном времени. Это еще один важный шаг на долгом пути к созданию надежного и эффективного термоядерного реактора.
Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.
Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить
В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.
Крошечная глиняная фигурка возрастом 12 тысяч лет, найденная в Израиле еще в 2019 году, долгое время озадачивала ученых. Дело в том, что на ней изображен сюжет, который никак не могли расшифровать. После тщательного анализа это удалось сделать международной команде исследователей. Они пришли к выводу, что на статуэтке, вероятно, изображен анимистический ритуал.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
