Dcubed продемонстрирует производство солнечных батарей в космосе

Художественное изображение миссия ARAQYS-D3 компании Dcubed, которая продемонстрирует возможность создания на орбите солнечной батареи длиной 15 метров / © Dcubed

Демонстрационная миссия ARAQYS-D3 запланирована на первый квартал 2027 года в рамках попутного запуска SpaceX. На спутнике от Astro Digital компания собирается развернуть рулон тонких солнечных элементов и «напечатать» на них жесткую поддерживающую структуру. Для этого используется смола, которая затвердевает под ультрафиолетом. В результате на орбите должна получиться солнечная батарея мощностью около двух киловатт. Панель растянется примерно на 15 метров

Преимущество такого подхода в том, что не нужно создавать тяжелые складные панели, способные пережить вибрации ракеты. В космосе конструкцию можно сделать тоньше, легче и проще, без шарниров и мощных замков. Кроме того, Dcubed намерена использовать обычные наземные солнечные элементы — они стоят на порядок дешевле космических. Для небольших спутников со сроком службы около пяти лет этого достаточно и позволяет снизить стоимость ватта до десятков долларов.

Перед основным запуском Dcubed проведет две более простые миссии в 2026 году: кубсат ARAQYS-D1 проверит печать 60-сантиметровой штанги, а ARAQYS-D2 — создание метровой панели на борту аппарата Exotrail.

В компании уверены, что именно солнечная батарея мощностью около двух киловатт — порог, где переход к «орбитальному» производству солнечных панелей становится экономически оправданным.