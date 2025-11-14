Уровень агрессии в онлайн-порно вырос почти втрое за четверть века

Смотрящие онлайн-порно сегодня видят сцены физической агрессии гораздо чаще, чем это было 15-20 лет назад. К такому выводу пришел канадский социолог, изучив 255 самых просматриваемых видео, размещенных на популярном порносайте Pornhub с 2000 по 2024 год.

В ряде прошлых исследований о порнографии отмечалось, что контент такого рода становится более «жестким», то есть содержит все больше агрессивных сцен. Однако авторы либо не подкрепляли подобные утверждения фактическими наблюдениями и научными данными, либо опирались на спорные определения агрессии. Кроме того, исследователи зачастую не включали данные последнего десятилетия, упуская из виду современные тенденции.

Это побудило социолога Эрана Шора из Университета Макгилла (Квебек, Канада) самому изучить вопрос. Результаты анализа специалист представил в статье, недавно вышедшей в The Journal of Sex Research, а комментариями поделился с изданием Psypost.

Вместе с коллегой по вузу Шор изучил 255 видео с Pornhub, одного из самых посещаемых порносайтов в мире, размещенных там с 2000 по 2024 год. Исследователи отобрали наиболее популярные ролики: каждый набрал не менее двух миллионов просмотров.

Об уровне агрессии в них судили, опираясь на два показателя. Первый — видимая агрессия — оценивал наличие определенных физических действий, к примеру шлепков, независимо от того, выполнялись они по обоюдному согласию участников или нет. Второй учитывал только проявления агрессии, при которых участники видео с помощью вербальных или невербальных способов выражали сопротивление действиям или признаки стресса, которые их партнеры игнорировали. Также при анализе обращали внимание на признаки агрессии в заголовках контента и словах.

Видимую физическую агрессию обнаружили почти в 44% всех рассмотренных видео. Самым частым действием, которое встречалось в 39% материалов, оказались шлепки по ягодицам. Второе место по распространенности с результатом 10,2% заняли кадры, где героев тянули за волосы. Проявления агрессии без обоюдного согласия встретились только в 1,6% проанализированных видео.

Сравнив по этим критериям ролики, опубликованные в начале 2000-х и в последнее десятилетие, ученые выяснили, что уровень видимой агрессии за это время почти утроился, увеличившись с 20% примерно до 55-60%. То есть смотрящие онлайн-порно сегодня видят сцены физической агрессии гораздо чаще, чем это было 15-20 лет назад.

Рост в основном произошел за счет увеличения количества сцен со шлепками. Если в начале 2000-х они присутствовали менее чем в 20% видео, то ближе к 2020 году и далее стали попадаться более чем в половине порноматериалов. Авторы отметили, что отношение к этой практике очень субъективное, и некоторые любители порно не считают ее агрессией.

Впрочем, другие, более жестокие действия, включая сцены с ударами по телу или лицу, удушением или давлением на шею, тоже стали встречаться чаще. Исследователей встревожил рост кадров с удушением: на более ранних видео их почти не было, но в роликах 2020-х годов они имелись в 15% самых популярных видео с Pornhub.

«Увеличение числа видео с побоями и удушением вызывает особую обеспокоенность, поскольку это может влиять на сексуальные сценарии, которые практикуют молодые люди, и превращать в норму действия, опасные для здоровья и даже жизни», — подчеркнул Шор.

Ранее схожие опасения по поводу сексуального удушения высказали исследователи из Австралии. Они предупредили, что чем чаще люди используют такие приемы, тем выше риск и серьезнее могут быть последствия, вплоть до потери памяти, инсульта и смерти.

Юлия Трепалина 893 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.