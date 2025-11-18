Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Мировые лидеры будущей солнечной энергетики: инфографика

Глобальный ландшафт солнечной энергетики стремительно меняется, поскольку государства по всему миру наращивают объемы производства чистой энергии. Данная инфографика показывает совокупные мощности солнечной генерации по странам, включая как действующие, так и перспективные (планируемые) проекты.

Визуализация будущих мощностей солнечной энергетики по странам / © Visual Capitalist

Источник данных — Solar Power Tracker международной организации Global Energy Monitor. В нем собраны сведения о каждом известном солнечном проекте в мире, измеряемые в мегаваттах переменного тока — показателе, который отражает, сколько полезной электроэнергии солнечная электростанция способна поставлять в сеть.

Общая мировая мощность солнечной энергетики, с учетом всех строящихся и планируемых проектов, может достигнуть почти 2,9 миллиарда киловатт, причем 80% из них приходятся всего на 15 стран.

Китай доминирует как по действующим, так и по перспективным мощностям. Только планируемые проекты КНР составляют около 35% всех мировых будущих солнечных мощностей. Кроме того, Китай производит более 80% мировых материалов и компонентов для солнечных панелей.

Следом идут США и Индия. В обеих странах наблюдается быстрый рост крупных солнечных проектов, чему способствуют государственные программы: Inflation Reduction Act в США и Национальная солнечная миссия в Индии. Тем не менее их совокупный потенциал все еще составляет менее половины китайского.