Мировые лидеры будущей солнечной энергетики: инфографика
Глобальный ландшафт солнечной энергетики стремительно меняется, поскольку государства по всему миру наращивают объемы производства чистой энергии. Данная инфографика показывает совокупные мощности солнечной генерации по странам, включая как действующие, так и перспективные (планируемые) проекты.
Источник данных — Solar Power Tracker международной организации Global Energy Monitor. В нем собраны сведения о каждом известном солнечном проекте в мире, измеряемые в мегаваттах переменного тока — показателе, который отражает, сколько полезной электроэнергии солнечная электростанция способна поставлять в сеть.
Общая мировая мощность солнечной энергетики, с учетом всех строящихся и планируемых проектов, может достигнуть почти 2,9 миллиарда киловатт, причем 80% из них приходятся всего на 15 стран.
Китай доминирует как по действующим, так и по перспективным мощностям. Только планируемые проекты КНР составляют около 35% всех мировых будущих солнечных мощностей. Кроме того, Китай производит более 80% мировых материалов и компонентов для солнечных панелей.
Следом идут США и Индия. В обеих странах наблюдается быстрый рост крупных солнечных проектов, чему способствуют государственные программы: Inflation Reduction Act в США и Национальная солнечная миссия в Индии. Тем не менее их совокупный потенциал все еще составляет менее половины китайского.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Анализ древней ДНК выявил, что популяции собак и людей мигрировали вместе по Евразии на протяжении тысячелетий. Такая тесная связь говорит о глубоких культурных узах и подтверждает, что собаки были неотъемлемой частью человеческих обществ.
Нефть — горючая жидкость из углеводородов, которая накапливается в подземных пористых породах внутри специальных геологических ловушек. Вопреки распространенному представлению, она не образует подземных озер, а распределена в микроскопических пустотах. Эта особенность существенно осложняет добычу — традиционные технологии позволяют извлечь не более 40% запасов, так как молекулярные силы прочно удерживают сырье в природных резервуарах. При этом современные технологии повышения нефтеотдачи также имеют серьезные недостатки. Например, термические подходы требуют значительных энергозатрат, газовые технологии — дорогостоящих реагентов, а химические составы теряют свои действия из-за поглощения породой и создают экологические риски. Для решения этой проблемы ученые Пермского Политеха разработали экологически безопасную наножидкость, позволяющую эффективно извлекать до 70% запасов.
Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.
На уникальных древнеримских стеклянных сосудах обнаружили тайные знаки, которые оказались клеймами ремесленных мастерских. Эти символы, ранее считавшиеся простым украшением, раскрыли, как работали античные мастера, и помогли доказать существование аналогов современных брендов почти две тысячи лет назад.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
