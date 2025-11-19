Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новое облако солнечной плазмы ударит по межзвездному объекту 3I/ATLAS

Новые расчеты астрономов показали, что мощный выброс плазмы, зарегистрированный на обратной стороне нашей звезды 17 ноября, движется точно в сторону межзвездного объекта 3I/ATLAS. Ожидается, что плазменное облако настигнет комету в пятницу, 21 ноября, около 15:00 по московскому времени.

Межзвездная комета 3I/ATLAS в объективе телескопа обсерватории Gemini South / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA

Как сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, столько долгое время транзита, почти четверо суток, связано с большой удаленностью 3I/ATLAS от Солнца: в настоящий момент это расстояние составляет около 230 миллионов километров.

Ранее 3I/ATLAS уже подвергся серии сильных ударов солнечной плазмы, когда пролетал почти точно за Солнцем, что, в числе прочего, вызывало вопросы о способности небесного тела выдержать это воздействие. Тем не менее, объект вышел из-за Солнца в ожидаемый срок, хотя и с несколько измененной орбитой, а также с увеличившейся по сравнению с расчетами яркостью.

Поскольку сейчас комету 3I/ATLAS видно с Земли, у астрономов появляется шанс «в прямом эфире» зафиксировать последствия удара плазмы. Однако надежды на зрелищное шоу немного: небесное тело наблюдается с крайне низким разрешением.