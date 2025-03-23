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Самые продвинутые модели ИИ не справились с задачей для детей

Большинство детей учатся определять время на циферблате часов в возрасте шести-семи лет, но искусственный интеллект, судя по всему, до сих пор не достиг этой вехи в своем развитии.

Часы на Спасской башне / © wikipedia / A.Savin

Исследователи из Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что мультимодальные большие языковые модели (MLLM), которые могут обрабатывать текст и изображения, способны распознавать показания циферблатов часов лишь в 25 процентах случаев.

В статье, ожидающей рецензирования, специалисты протестировали различные конструкции часов, в том числе с римскими цифрами, с секундными стрелками и без них, а также с циферблатами разных цветов. Результаты показали, что системы ИИ от компаний Google, OpenAI, Anthropic и других определяли положение стрелок часов правильно менее чем в четверти случаев. Чаще всего ИИ выдавал ошибки, когда часы имели римские цифры или стилизованные стрелки.