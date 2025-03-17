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Спутники показали первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения КНДР

Новые спутниковые снимки, опубликованные американской компанией Maxar Technologies, показали прогресс Северной Кореи, достигнутый в создании ее первого самолета дальнего радиолокационного обнаружения. Его построили на базе российского Ил-76.

Первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения КНДР / © Maxar Technologies

Спутниковые снимки подтвердили, что работа над самолетом продолжалась в международном аэропорту Пхеньяна в течение последних месяцев. Все это время машина оставалась в изолированном комплексе рядом с ангаром для технического обслуживания.

Первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения КНДР / © Maxar Technologies

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения станет платформой для выявления беспилотников и низколетящих крылатых ракет, запущенных противником КНДР в случае возможного конфликта.