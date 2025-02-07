У SpaceX возникли проблемы с космическим кораблем, который позволит «застрявшим» астронавтам вернуться на Землю

По данным издания Ars Technica, у нового космического корабля Dragon с серийным номером C213, который инженеры компании Илона Маска готовят для следующей миссии астронавтов и космонавтов на МКС (Crew-10), на этапе финальной сборки возникли проблемы с аккумуляторами.

Астронавты NASA Сунита Уильямс (слева) и Бутч Уилмор (справа) / © NASA

Поэтому вместо Dragon C213 для миссии Crew-10 SpaceX использует корабль Dragon Endurance, который вернулся с космической станции в марте. Как это отразится на судьбе «застрявших» на орбите астронавтов NASA Суниты Уильямс и Барри Уилмора, которые живут и работают на МКС с июня прошлого года из-за проблем с космическим кораблем Starliner компании Boeing?

Как оказалось, это обстоятельство позволит Уильямс и Уилмору вернуться на Землю уже 19 марта, то есть примерно на две недели раньше, чем ожидалось.

Дело в том, что сейчас на МКС сперва прилетает корабль с новым экипажем, а через несколько дней на Землю отправляется предыдущий пилотируемый корабль, который уже пристыкован к орбитальному форпосту. Корабль для возвращения Уильямс и Уилмор прибыл к МКС в сентябре прошлого года (миссия Crew-9). Тогда на нем прилетели россиянин Александр Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг. Теперь Уилмору и Уильямс нужно дождаться прилета Dragon Endurance, запуск которого запланирован на 12 марта, чтобы, наконец, вернуться домой.