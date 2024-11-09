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Маск рассказал, каким Starship станет в 2025 году

После того как SpaceX сообщила, что новый испытательный полет транспортной системы Starship состоится 19 ноября, генеральный директор SpaceX Илон Маск в социальной сети Х рассказал о ее будущих возможностях.

Испытательный полет транспортной системы Starship / © SpaceX

По словам Маска, Starship уже более чем в два раза мощнее лунной ракеты Saturn V, а примерно через год будет в три раза мощнее. Но самое главное — благодаря возможности полного повторного использования ускорителя и космического корабля, а также за счет недорогого топлива Starship поможет снизить стоимость доставки полезной нагрузки в космос примерно на 10 тысяч процентов по сравнению с Saturn V.

«Это как разница между многопланетной и однопланетной цивилизацией. Строительство нового мира на Марсе теперь возможно», — заверил Маск.