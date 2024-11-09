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Маск рассказал, каким Starship станет в 2025 году
После того как SpaceX сообщила, что новый испытательный полет транспортной системы Starship состоится 19 ноября, генеральный директор SpaceX Илон Маск в социальной сети Х рассказал о ее будущих возможностях.
По словам Маска, Starship уже более чем в два раза мощнее лунной ракеты Saturn V, а примерно через год будет в три раза мощнее. Но самое главное — благодаря возможности полного повторного использования ускорителя и космического корабля, а также за счет недорогого топлива Starship поможет снизить стоимость доставки полезной нагрузки в космос примерно на 10 тысяч процентов по сравнению с Saturn V.
«Это как разница между многопланетной и однопланетной цивилизацией. Строительство нового мира на Марсе теперь возможно», — заверил Маск.
Проведенное в Швеции исследование не только подтвердило пользу сауны для хорошего самочувствия и настроения, но и показало, что для положительного эффекта нужно не так много посещений, как прежде указывалось в ряде статей финских авторов.
На поверхности карликовой планеты Макемаке, чья орбита находится за пределами орбиты Нептуна, может располагаться действующий ледяной вулкан. На это указали резкие температурные колебания, которые зафиксировал один из приборов орбитального телескопа «Джеймс Уэбб». Макемаке — третий по величине объект в поясе Койпера. Считается, что карликовая планета слишком мала и холодна, чтобы поддерживать вулканическую активность. Если гипотеза подтвердится, это будет беспрецедентным явлением для транснептуновых объектов, а само открытие, вероятно, изменит представления ученых о формировании таких далеких миров.
В мае 2021 года китайский марсоход «Чжужун», запущенный в рамках межпланетной миссии «Тяньвэнь-1», успешно приземлился на Красную планету. И хотя с весны 2022 года аппарат находится в спящем режиме, собранные им данные предоставили новые доказательства в пользу возможного существования древнего океана на поверхности Марса.
Международная группа исследователей смоделировала уровень давления и состав атмосферы, при которых земные деревья смогли бы начать расти на Марсе. Оказалось, что это куда проще, чем можно было предположить. Но первый марсианский лес может вырасти совсем не там, где его ожидают — то есть довольно далеко от экватора.
Стабильные внутренние части континентальной коры называют кратонами. Это «ядра» всех современных континентов. Ранее считалось, что с ними ничего не происходило на протяжении миллиардов лет, однако недавно международная команда геологов выявила признаки разрушения, деформации и истончения Северо-Китайского кратона.
Проведенное в Швеции исследование не только подтвердило пользу сауны для хорошего самочувствия и настроения, но и показало, что для положительного эффекта нужно не так много посещений, как прежде указывалось в ряде статей финских авторов.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
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