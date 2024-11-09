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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
Вчера, 20:16
Рейтинг: +394
Посты: 792

Маск рассказал, каким Starship станет в 2025 году

После того как SpaceX сообщила, что новый испытательный полет транспортной системы Starship состоится 19 ноября, генеральный директор SpaceX Илон Маск в социальной сети Х рассказал о ее будущих возможностях.

Сообщество
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# технологии
Испытательный полет транспортной системы Starship / © SpaceX
Испытательный полет транспортной системы Starship / © SpaceX

По словам Маска, Starship уже более чем в два раза мощнее лунной ракеты Saturn V, а примерно через год будет в три раза мощнее. Но самое главное — благодаря возможности полного повторного использования ускорителя и космического корабля, а также за счет недорогого топлива Starship поможет снизить стоимость доставки полезной нагрузки в космос примерно на 10 тысяч процентов по сравнению с Saturn V. 

«Это как разница между многопланетной и однопланетной цивилизацией. Строительство нового мира на Марсе теперь возможно», — заверил Маск.

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Комментарии

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2 Комментария
1 2
1 2
57 минут назад
-
0
+
Топливо это хорошо, но Старшип и на водороде бы летал задёшево. Достижение Маска - двигатели по 1млн. вместо 10 млн. и полная многоразовость. Даже на одних только двигателях без многоразовости он мог бы снизить стоимость запуска в 10 раз! Но...стоимость запуска это ведь не основная часть всей цены, а где-то 20-30%, остальное - цена космического аппарата. Снизил в 10 раз? Получил 2-3%. К сожалению, утопические картины, которые рисует Маск, просто так не получатся... А вот если и стоимость космических аппаратов снизить в 10+ раз (например за счёт роста массы), вот это уже будет другой разговор. Интересно, какая себестоимость у Старлинков🤔
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-
0
+
    Serg X
    Serg X
    8 минут назад
    -
    0
    +
    на двигателях на водороде он бы вообще не летал. либо простился с многоразовостью. слишком низкая плотность у водорода, следовательно тяжелые баки с термозащитой для возвращения.
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