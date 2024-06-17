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25 минут назад
Игорь Байдов
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Летчиков американских ВВС «включат» и «выключат» инфракрасным излучением

3.9

Американские военные планируют разработать психостимулятор, действие которого можно активировать в мозге с помощью ближнего ИК-излучения. Такая технология поможет пилотам ВВС США сохранять бдительность во время длительных боевых вылетов. Привыкания или побочных эффектов препарат вызывать не будет.

Оружие и техника
# ВВС
# препараты
# психостимуляторы
# стимулятор
пилот ВВС
Военные США хотят разработать препарат, который поможет пилотам ВВС сохранять бдительность во время длительных боевых вылетов / © US Air Force. .mil

Успешное выполнение боевых задач зависит от целого ряда составляющих: снаряжения, тактики, стратегии, а еще от подготовки и личных качеств военного. На поле боя трезвость ума, выдержку и способность принимать правильные решения сохраняют лишь единицы, но даже эти солдаты подвергаются колоссальному стрессу, последствия которого могут проявиться уже в тылу. 

На протяжении веков люди придумывали способы, которые смогли бы «улучшить» воинов. Для этого применяли различного рода препараты, которые помогали бойцам побороть сонливость и страх, повысить выносливость, зачастую в ущерб здоровью. 

Например, десятилетиями, еще со времен Войны во Вьетнаме, американские военные использовали декстроамфетамин — психостимулятор, действующее вещество которого взаимодействует с дофаминовыми рецепторами. Этот препарат повышает бдительность и когнитивные способности.

По окончании Войны в Персидском заливе в 1991 году опрос показал, что большинство пилотов истребителей McDonnell Douglas F-15 Eagle употребляли психостимуляторы во время патрулирования воздушного пространства. Американские ВВС приостановили выдачу стимуляторов в период с 1996 по 2001 год. Однако пилоты бомбардировщиков Northrop B-2 Spirit вновь стали принимать декстроамфетамин во время вторжения США в Ирак в 2003 году.

Главные минусы декстроамфетамина — привыкание и побочные эффекты, которые могут негативно повлиять на командную работу при боевых вылетах. Длительное применение стимулятора может даже привести к нарушению сна, что сказывается на здоровье пилотов.  

Агентство Минобороны США DARPA, отвечающее за разработку новых технологий, объявило о работе над созданием новой версии декстроамфетамина AWARE. Действующее вещество препарата можно будет «включать» и «выключать» в мозге человека с помощью спектра ближнего инфракрасного излучения. В ведомстве надеются, что этот препарат позволит летчикам использовать все его преимущества без вреда здоровью.

Согласно пресс-релизу DARPA, в шлемы пилотов встроят специальные «излучатели», работающие в ближнем ИК-диапазоне. Они будут избирательно активировать действующее вещество стимулятора в префронтальной коре мозга, а затем «выключать» его, когда оно перестанет быть нужным. Таким образом пилоты ВВС США смогут сохранять максимальную бдительность на службе и легче засыпать после боевого дежурства. 

По заверениям ведомства, технологию разрабатывают таким образом, чтобы избегать активации стимулятора в тех частях мозга, где препарат может вызвать побочные эффекты, такие как беспокойство, раздражительность, тревога или эйфория. 

Среди главных задач, которые стоят перед DARPA, — найти способ, позволяющий модифицировать молекулы декстроамфетамина так, чтобы они изменялись только в присутствии определенной части спектра ближнего инфракрасного излучения. Кроме того, ученым нужно добиться того, чтобы новая версия декстроамфетамина не могла работать в отсутствие такого света.

Технологические разработки препарата DARPA планирует начать осенью 2024-го, а к осени 2027-го уже протестировать на животных. Затем за дело возьмутся ВВС США и проведут эксперименты на людях.

В скором времени агентство американского Минобороны начнет тесное сотрудничество с производителями авиационных шлемов и ВВС США, чтобы запустить процесс выпуска новых шлемов с уже встроенными световыми излучателями.

Отметим, пока ни одно фоточувствительное лекарство не нашло клинического применения. Однако эксперты пояснили, что исследовательские группы в США сейчас используют искусственный интеллект и передовые технологии для разработки таких препаратов, что поможет DARPA в ближайшем будущем достичь своей цели.

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Оружие и техника
# ВВС
# препараты
# психостимуляторы
# стимулятор
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