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Создана установка, которая повысит эффективность изучения полей радона
Ученые филиала ЮФУ в Геленджике успешно испытали новую портативную установку для измерения радона во время экспедиции в Северную Осетию, изучая загрязнение почвы на Унальском хвостохранилище, куда сотни лет назад сбрасывались отходы горной промышленности.
Унальское хвостохранилище — выведенный из эксплуатации объект горно-обогатительной отрасли, расположенный в горных территориях Республики Северная Осетия-Алания. В ХХ веке здесь складировали отходы свинцово-цинкового комбината, затем в ХХI веке рекультивировали, но для сохранения экологической безопасности необходимо проводить систематический комплексный мониторинг таких объектов.
Ученые Южного федерального университета провели экспедицию в Северную Осетию для исследования выведенных из эксплуатации хвостохранилищ горно-обогатительных предприятий. В рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом. Целью экспедиции стала апробация экспресс-методов мониторинга техногенного загрязнения почвы. Эта работа включала в себя разработку и апробацию инновационных подходов к оценке состояния окружающей среды.
Ключевым элементом экспедиции стало комплексное применение радиометра радона «Альфарад плюс Р», сейсмостанции DR4040 и метеостанции «Сокол М-1» для научных исследований, которое в ходе дискуссии с ведущими специалистами ВНЦ РАН, получило положительные отзывы, что позволило исследовать влияние горно-долинных ветров на распространение радона.
Исследование выполненное высокоточными 3D-съемками поверхности хвостохранилищ с помощью нивелирования позволило зафиксировать малейшие рельефа, связанные с внутренними геодинамическими процессами. В дополнение к инструментальным методам были отобраны пробы почвы, воды и растительности с точным геопозиционированием. По словам исследователей, эти пробы направлены в Федеральный исследовательский центр химической физики имени Н. Н. Семенова РАН для проведения углубленного масс-спектрального и спектроскопического анализа.
«Полученные данные позволили создать обоснованную гипотезу о формировании полей радона, учитывающую аэрогазодинамические процессы. Эта работа закладывает основу для нового направления исследований мониторинга радона в горных и предгорных территориях, а также открывает перспективы в ближайшем будущем реализовать мониторинг радона прибрежно-шельфовых кластеров», – подчеркивает старший научный сотрудник Владимир Фоменко.
Результаты предыдущих экспедиций были представлены на II Международной конференции «Устойчивое развитие почвенного покрова горных и равнинных территорий» и опубликованы в рецензируемых журналах SCOPUS Q2. «Грантовая поддержка Российского научного фонда позволила значительно обновить приборную базу филиала самым современным оборудованием отечественного производства, что положительно сказывается на практической подготовке обучающихся в условиях компетентного подхода в сфере образования», – отметил заведующий кафедрой Андрей Соколов.
В ходе экспедиции полезная модель прошла успешные испытания. Изобретение значительно повысило эффективность измерений в условиях горно-долинных ветров. Результаты исследований опубликованы в журнале «Горный информационно-аналитический бюллетень».
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