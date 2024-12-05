  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
9 минут назад
Елизавета Александрова
126

Вода на комете оказалась такой же, как на Земле

5.7

Воду с нашей планеты от внеземной можно отличить по тому, насколько часто в ее молекулах вместо атомов обычного водорода встречается его «утяжеленная» разновидность — дейтерий. Ученые пришли к выводу, что на известной комете Чурюмова — Герасименко их соотношение примерно такое же, как в Мировом океане.

Астрономия
# внеземная вода
# комета Чурюмова-Герасименко
# кометы
# космос
Комета Чурюмова — Герасименко
Комета Чурюмова — Герасименко / © ESA/Rosetta/NAVCAM – CC BY-SA IGO 3.0

Все самое интересное, что удалось узнать о комете Чурюмова — Герасименко, стало известно благодаря счастливым случайностям. Началось с того, что советский астроном Клим Чурюмов в 1969 году неожиданно рассмотрел ее на снимках совсем другой кометы. А когда в 2000-х для исследования кометы готовили миссию «Розетта», изначально в качестве цели выбрали не это небесное тело, но упустили нужный момент запуска: пришлось искать другую «мишень», и комета Чурюмова — Герасименко просто оказалась удобным вариантом по всем параметрам.

Несомненно, ученые ни разу не пожалели, что космические аппараты отправились именно к этой комете. Уже на подлете обнаружилось, что у нее редкая и необычная форма «гибрида»: две части разного размера соединены «перешейком».

В космосе находят и другие примеры такого своеобразного внешнего вида, самый яркий — астероид Аррокот в Поясе Койпера (за Нептуном). Такие небесные тела называют контактно-двойными малыми планетами: предположительно, это результат встречи и слияния двух изначально отдельных тел. Есть версия, что так друг с другом иногда соединяются астероид и его спутник.

Впоследствии научные приборы на борту зонда «Розетта» зафиксировали, что с поверхности кометы извергаются разнообразные многосложные органические соединения, а еще молекулярный кислород, который крайне редко встречают в космосе.

Все это выходит из недр кометы вместе с потоками испаряющейся воды, которые поднимаются над ней и расходятся в разные стороны, словно лучи, во время ее приближения к Солнцу. В ближайшей к светилу точке своей орбиты комета Чурюмова — Герасименко оказывается между Землей и Марсом, в самой дальней — за Юпитером.

Именно благодаря зонду «Розетта» удалось составить представление о кометной воде. Картина тогда получилась неожиданной, а часть ученых она могла разочаровать: оказалось, водяные пары над этим небесным телом разительно отличаются от земной воды. Разница в том, как часто в молекулах воды обнаруживаются атомы тяжелого водорода — дейтерия. Его называют тяжелым, поскольку у обыкновенного атома водорода есть только один протон и один электрон, а у дейтерия «в нагрузку» имеется еще и нейтрон.

Выброс летучих веществ с поверхности кометы Чурюмова — Герасименко / © ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA

Выяснилось, что над кометой Чурюмова — Герасименко витают чуть ли не сплошные пары тяжелой воды, а это земной среде несвойственно: в нашей воде дейтерия сравнительно немного. Из этого многие сделали вывод, что земные океаны вряд ли могут иметь космическое происхождение.

Но недавно команда планетологов из США, Швейцарии и Франции пересмотрела результаты этих измерений. В статье для журнала Science Advances ученые выразили мнение, что сами данные верны, но не показывают реального состояния воды в комете Чурюмова — Герасименко: в окружающем ее веществе много пылевых частиц, а они хорошо удерживают в себе молекулы тяжелой воды.

Таким образом, обычная, «легкая» вода мгновенно улетучивается, а ее более «увесистая» разновидность сохраняется. Это, по мнению исследователей, и создает впечатление, будто вода кометы богата дейтерием. На самом деле соотношение тяжелого и обычного водорода в ее воде близко к земному. Это важная деталь для понимания роли комет в доставке воды на Землю миллиарды лет назад.

В этом смысле особенно жаль, что одна крайне интересная и важная операция в рамках миссии «Розетта» не удалась: ее спускаемый аппарат «Филы» в 2014 году успешно высадился на поверхности кометы Чурюмова — Герасименко и попытался пробурить ее, но, судя по всему, не удалось: осталось неясным, попали ли какие-то поднятые образцы в заготовленные для них ячейки.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# внеземная вода
# комета Чурюмова-Герасименко
# кометы
# космос
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Дек
Бесплатно
Роль нейровоспаления в патогенезе неврологических и психических расстройств
Нейрокампус
Москва
Лекция
05 Дек
Бесплатно
Мобильные генетические элементы: чем могут быть полезны «геномные паразиты»
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
05 Дек
700
Систематический обзор птиц: от гагар до попугаев
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Дек
Бесплатно
Цифровой космос
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
05 Дек
Бесплатно
Как математическое моделирование и искусственный интеллект меняют разработку лекарств
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Дек
Бесплатно
Эндемики Монерона: подводный мир уникальных обитателей
Московский зоопарк
Москва
Лекция
06 Дек
1000
Один день римского императора
Medio Modo
Москва
Лекция
06 Дек
Бесплатно
Геологическая история Ингерманландии за последние 10000 лет
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Экскурсия
07 Дек
Бесплатно
Экскурсия в Звенигородскую обсерваторию
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 12:27
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
Позавчера, 19:39
Варвара Кравцова

«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным

Сражались ли амазонки на территории нашей страны, как развивались первые крупные города и чем древний геном выносливее современного — об этом нам рассказал Харис Мустафин, заведующий лабораторией исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики МФТИ.

Интервью
# амазонки
# биология
# генетика
# история
# палеоантропология
# палеогенетика
Выбор редакции
Позавчера, 09:06
Редакция Naked Science

Россия остается в ИТЭР: в «Росатоме» назвали причины

На IV Конгрессе молодых ученых, прошедшем на федеральной территории Сириус, активно обсуждали не только атомную энергетику, но и перспективные термоядерные проекты. Сотрудник Naked Science задал вопрос о том, может ли российское участие в ИТЭР постигнуть судьба российского же участия в ЦЕРН, из которого отечественных ученых «попросили». Представитель госкорпорации отметил ряд причин, по которым такой сценарий сомнителен.

Физика
# ИТЭР
# росатом
# санкции
# токамак
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
Позавчера, 12:27
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
30 ноября
Редакция Naked Science

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Последние полвека темпы развития науки снижаются. В быту это пока незаметно, потому что от фундаментального открытия до его реализации в технике проходят десятки лет. Но замедление длится слишком долго, то есть вскоре мы столкнемся с замедлением развития техники в целом. Naked Science решил дать перевод видео физика и популяризатора Сабины Хоссенфельдер на эту тему. Что же не так с современной наукой и можно ли что-то исправить?

Видео
С точки зрения науки
# наука
# наука и техника
# с точки зрения науки
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Вода на комете оказалась такой же, как на Земле

    9 минут назад

  2. В России разработали систему для оценки лечения зубов с использованием робота-тренажера

    14 минут назад

  3. Химики создали нанолисты цинка для систем очистки воды

    1 час назад

  4. Нейросетям в «Яндекс Поиске» исполнилось 10 лет

    1 час назад
Выбор редакции

Органическая электроника: что это и почему она важна для будущих технологий? Интервью с Сергеем Пономаренко

Вчера, 13:23

Последние комментарии

Александр Березин
34 минуты назад
Иван, я думаю, в четыре уложатся. За это время и Маск ВКД-скафандр делать научится. Старшип вообще к Луне будет к концу 26-го готов, насколько можно

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Диментий Нутычоблин
39 минут назад
Тойота изготовила робота-негра!

Робот Toyota CUE6 установил новый мировой рекорд, забросив мяч в баскетбольную корзину с расстояния 24,55 метраРобот Toyota CUE6 установил новый мировой рекорд, забросив мяч в баскетбольную корзину с расстояния 24,55 метра

Юрий Багов
56 минут назад
S., просто погуглите CLV yamnaya. Актуальная же работа. Ну или свежая подборка всех protopie статей и спор у Давидски на eurogenes

«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным

Sam Dowson
3 часа назад
Ю, я не про противоречия толкую, а про пруфы понто-каспийской гипотезы (правильно говоря) и самарской культуры там.

«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным

Юрий Багов
3 часа назад
S., CLV - это основа и ранняя ямная. Caucasus Lower Volga. Где тут противоречие с понто-каспийской теорией?

«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным

Sam Dowson
3 часа назад
Юрий, скиньте плиз источник по этой вашей "теории" )

«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным

Юрий Багов
4 часа назад
S., самара относится к понто-каспийской теории

«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным

Dana Sofronova
5 часов назад
Интересный подход к использованию ИИ для генерации изображений! Прогресс в этой области поражает, и платформы вроде таких действительно

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Sam Dowson
5 часов назад
Юрий, может быть я и не в курсе чего-то последнего, но преобладающая курганная гипотеза с исходным ареалом на месте примерно современной Самары, и

«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным

Вячеслав Тарасов
8 часов назад
При 300+ кг, главное, не забывать об инерции!

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Илья Шкверя
8 часов назад
Nekto, то что на земле весит 180 килограмм на Луне будет весить как 30 килограмм на Земле. Сила притяжения на поверхности Луны в 6 раз меньше чем у Земли.

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Илья Шкверя
8 часов назад
Nekto, я ещё забыл сказать что в космосе и на поверхности луны вакуум, и нужна прочная армированая конструкция скафандра, чтобы держать внутри 100

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Илья Шкверя
8 часов назад
Nekto, захотелось людям изучить получше единственный спутник земли. Может найдут чего интересного. По крайней мере понтоваться будут всей страной

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Илья Шкверя
8 часов назад
Artem, какое магнитное излучение? Магнитным бывает только поле. 10км от земли - гражданская авиация, никаких скафандров, никто не сгорает, 15-20 км -

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Anton Dubinkin
8 часов назад
это же всего-лишь идея, ее и развить можно. Некий кевларовый щит, который можно развернуть и на нем как на ледянке ехать. Самое главное, что это легко

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Нео Матрикс
9 часов назад
Nekto, в твоем русском частицы не не существует??? Читать тошно.

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Нео Матрикс
9 часов назад
Бля вы сначала писать научитесь правильно сидите тут космонавтику обсуждаете, ни ни ни, НЕ надо писать, валенки.

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Rycckoe Oko
10 часов назад
Ой !! Я предлагаю взять на луну, с собой ПОНИ ,да ! да ! пони это такая маленькая лошадка. Она может быть очень, очень полезна при транспортировке

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Ivan Kuzmin
10 часов назад
Вы же перепечатали старую статью (Science Mag, 2019, 1 октября) и украли мой снимок оттуда, а не купили его, правда? И не стыдно, вы же типа позиционируете

Ученые объяснили, почему суслики в спячке игнорируют жажду Ученые объяснили, почему суслики в спячке игнорируют жажду 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно