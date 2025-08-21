Уведомления
За последние 20 лет американцы стали читать на 40% меньше
Чтение ради удовольствия становится все менее популярным видом досуга. Ученые из США и Великобритании проверили, как меняется отношение американцев к книгам, и выяснили, что все меньше людей берут их в руки.
Исследователи из Университета Флориды (США) и Университетского колледжа Лондона (Великобритания) начали сбор данных в 2003 году и закончили в 2023-м. Всего в исследовании участвовали 236 357 человек от 15 лет и старше (52% — женщины, 48% — мужчины). Свою работу они описали в статье, опубликованной в журнале iScience.
Ключевыми характеристиками, помимо возраста и пола, были раса, образование, годовой доход семьи, место проживания (город либо провинция) и состояние здоровья (наличие или отсутствие статуса инвалидности). Затем ученые проанализировали данные по годам.
Хотя из анализа исключили 2020 год из-за сложностей в сборе информации во время пандемии Covid-19, ее последствия изучили. Авторы научной работы не обнаружили, вопреки ожиданиям, рост чтения с 2019 по 2021 год в связи с увеличением продаж печатных книг. Высвободившееся время, которое раньше люди тратили на дорогу, например, на работу, они не проводили с книжкой. Исключение составили лишь читающие люди с ограниченными возможностями здоровья, которые в 2021 году резко увеличили этот показатель. Правда, к 2023-му он снизился.
В целом же ежедневное чтение в удовольствие, а не ради работы или учебы, сокращалось ежегодно на 3%. В 2004 году число читающих на досуге американцев было максимальным и достигло 28%, а в 2023-м упало до 16%. Меньше других стали читать афроамериканцы, люди с низким уровнем дохода или образования и жители сельской местности. При этом женщины читали чаще мужчин.
Отрадным для исследователей стал тот факт, что чтение с детьми (как правило, в семьях с детьми до девяти лет) не снизилось за последние 20 лет. Однако оно стало заменять чтение как таковое для взрослых.
Ученые отметили, что такие результаты вызывают беспокойство, учитывая более ранние данные о тенденции к снижению интереса к чтению начиная с 1940 годов.
