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Билл Гейтс отреагировал на слухи о том, что он хотел чипировать людей

Бывший главный исполнительный директор компании Microsoft Билл Гейтс, выступая на программе «Научная жизнь» на BBC Radio 4, прокомментировал теорию заговора о том, что он стоял за планом имплантации микрочипов людям во время пандемии коронавируса, чтобы следить за ними.

Билл Гейтс / © Jordan Strauss / AP

Теория заговора о том, что Гейтс стоит за созданием коронавируса и якобы намерен вживлять людям чипы под видом вакцины, начали распространяться в начале пандемии Covid-19.

Миллиардер заявил, что относится к этому с юмором и поделился историей из жизни. Однажды кто-то набросился на него на улице, начал кричать и обвинять во всех смертных грехах. Гейтс подумал: «Ого, я правда не хочу ничего знать о твоем местоположении».