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Олег Гончар
Олег Гончар
43 минуты назад
Рейтинг: +607
Посты: 1595

Билл Гейтс отреагировал на слухи о том, что он хотел чипировать людей

Бывший главный исполнительный директор компании Microsoft Билл Гейтс, выступая на программе «Научная жизнь» на BBC Radio 4, прокомментировал теорию заговора о том, что он стоял за планом имплантации микрочипов людям во время пандемии коронавируса, чтобы следить за ними.

Сообщество
# Билл Гейтс
# пандемия
# теории заговора
Билл Гейтс / © Jordan Strauss / AP
Билл Гейтс / © Jordan Strauss / AP

Теория заговора о том, что Гейтс стоит за созданием коронавируса и якобы намерен вживлять людям чипы под видом вакцины, начали распространяться в начале пандемии Covid-19.

Миллиардер заявил, что относится к этому с юмором и поделился историей из жизни. Однажды кто-то набросился на него на улице, начал кричать и обвинять во всех смертных грехах. Гейтс подумал: «Ого, я правда не хочу ничего знать о твоем местоположении».

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Комментарии

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1 Комментарий
Дмитрий Kuрueнко
Дмитрий Kuрueнко
8 секунд назад
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«Ого, я правда не хочу ничего знать о твоем местоположении» Прям агнец божий. Еще бы отказался от денег "набросившегося".
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Антропология
# внешность
# красота
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Последние комментарии

Дмитрий Kuрueнко
9 секунд назад
«Ого, я правда не хочу ничего знать о твоем местоположении» Прям агнец божий. Еще бы отказался от денег "набросившегося".

Билл Гейтс отреагировал на слухи о том, что он хотел чипировать людейБилл Гейтс отреагировал на слухи о том, что он хотел чипировать людей

1 2
21 минута назад
Ооо, понятно, спасибо!

Даже легкое курение матерей до зачатия повысило риск осложнений у новорожденныхДаже легкое курение матерей до зачатия повысило риск осложнений у новорожденных

galinaaa7228
25 минут назад
Ural, там есть один русский космонавт

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Pipa FromSurinam
25 минут назад
Юрий, ну да, амеры ещё в 90 е сперли документы от этой керосиновой ангары, но до сих пор так и не сделали ни одной, хотя трамп обещал, что нвчнут выпуск

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

galinaaa7228
28 минут назад
Улик, естесствннно то откуда такиеслова только от них и льются со всех контентов, фууууу...чистый отстой...

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Pipa FromSurinam
30 минут назад
Vitaliy, придурок, американцы сами признались, что дырку проделала их баба, домой очень хотела) Вам бы, чубатым задуматься, чего это ваши хозяева вас во

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

galinaaa7228
31 минута назад
Надо забрать только русского космонавта...остальных оставить со своими понтами. Россия предлагала всех забрать ну их на хрен, забрать толко

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

galinaaa7228
32 минуты назад
Ринат, гадят только украинцы как почитаешь их комментарии, сразу видно...причём везде ...на всех новостных сайтах

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

galinaaa7228
34 минуты назад
Женя, сто процентов

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Иван Колупаев
34 минуты назад
Лара, они использовали российские скафандры. Вообще ситуация со скафандрами крайне интересная. Ни одна из систем Boeing, SpaceX, EMU (шаттл) не совместима

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

galinaaa7228
35 минут назад
Иван, уже предлагала россия всех забрать , пиндосы отказались

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

galinaaa7228
36 минут назад
Sergei, даааа, конечно , а ты не знаешь что Россия уже предлагала но они отказались

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Pipa FromSurinam
40 минут назад
V., да ты, продажная шкура, не примазывайся к нормальным русским, ты даже на ненормального не тянешь, судя по твоему диалекту.

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Pipa FromSurinam
45 минут назад
9, так они же ждут заказ от наса на батуты для отправки в космомос)

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Pipa FromSurinam
48 минут назад
Женя, вам бы, кастрюлеголовым, самим давно переживать пора, жаль, что у вас вместо мозгов идеальный газ.

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Ольга Иванова
49 минут назад
Человеческий фактор никто не отменял, Но они уже 3 месяца едят наши запасы на станции, а там же всё порционно. Опять широкая русская душа. Неужели

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Vlad Ok
51 минута назад
Александр, одна штука покроет почти 1000 :) но чтобы обеспечить всех попавших в этот круг абонентов и инетом и сотовой... А вот для всяких там служб

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Василий Парфенов
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Vlad Ok
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