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Люди поверили в теории заговора, чтобы ощутить свою значимость
Любовь к конспирологическим доктринам часто связана со склонностью до абсурда упрощать сложное, недоверием к официальным источникам информации, узостью кругозора и низким уровнем аналитического мышления. Ученые нашли еще одно объяснение. Сторонники теорий заговоров страдают от неуверенности в будущем. Об этом психолог Ари Круглански и журналист Дэна Равива рассказали в книге, которая выходит 23 апреля.
Многое может вселить в нас неуверенность. От финансовых кризисов и военных конфликтов до глобальных экологических проблем и эпидемий — все это тревожит и волнует. Для некоторых людей нынешние или грядущие проблемы предполагают вполне осязаемую вероятность развития событий по наихудшему сценарию. Например, финансовая нестабильность может оставить кого-то без денег. Но неопределенность не только вызывает беспокойство: она несет в себе угрозу потери ощущения собственной значимости.
В известной степени потребность в значимости и желание чувствовать себя нужным помогают достигать успехов, побуждают к действиям, заставляют сделать выбор и двигаться вперед. Это одна из базовых потребностей, которая есть у всех, отметили авторы книги «В поисках значимости» — известный социальный психолог, профессор Мэрилендского университета (США) Ари Круглански и журналист Дэн Равив.
Авторы провели обширный анализ академических исследований. Если эта потребность начинает доминировать среди прочих, управляя мыслями и чувствами, она может стать серьезной помехой в жизни, полагают социальные психологи.
Потеря значимости, которую переживают люди по всему миру, делает их уязвимыми для особого рода нарративов, которые подкрепляют их страхи и находят виновника всех бед — некоего злодея, агента тайных сил или целую организацию, обвиняя их в гнусных заговорах, направленных на унижение мира, считают Круглански и Равив.
С точки зрения психологии главный вопрос заключается в том, почему теории вроде рассказов Дэвида Айка о рептилоидах, тайно захвативших власть, побуждают воспринимать эти «откровения» всерьез?
Во-первых, ощущение посвященности в скандальную и шокирующую «правду» о мире помогает человеку чувствовать себя особенным, одним из немногих «знающих» и «избранных», утверждая потерянную значимость. Во-вторых, любые конспирологические теории всегда дают надежду на лучшее будущее и удовлетворяют еще одну базовую потребность — в безопасности. Эти потребности и толкают нас в сети гуру, «знающих», как устроена жизнь.
«Большинство людей не обращают внимания на то, что является причиной даже их самых обычных поступков, не говоря уже об убеждениях. Они часто не понимают, почему делают то, что делают, и какие основные мотивы лежат в основе их выбора, решений и действий», — объяснили авторы книги.
По их мнению, выход есть: больше прислушиваться к себе. Такое «самопознание» позволит понять, что вызывает зависть, сочувствие или восхищение. Это может подсказать, какие приглашения принимать, а какие — отклонять, каких друзей выбирать или избегать, какие цели преследовать или отвергать.
При этом авторы не претендуют на роль учителей, которые откроют всем глаза на происходящее. Их гипотеза — одна из многих, а книга — попытка расширить знания о человеческой психике, которых так не хватает.
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